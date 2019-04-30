14-летний миллионер и самый молодой победитель АПЛ. Эти тинейджеры могут изменить футбол

Прошлым летом 19-летний Киллиан Мбаппе выиграл чемпионат мира в составе сборной Франции. Нападающий «ПСЖ» стал первым тинейджером со времен Пеле, забившим в финале мундиаля, а его трансферная стоимость измеряется несколькими сотнями миллионов евро.

Маттейс де Лигт, «Аякс», 19 лет

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ювентуса» гол Де Лигта оставил без надежд на трофей Роналду и компанию. В свои 19 лет Маттейс провел 15 матчей за сборную Нидерландов бок о бок с Вирджилом ван Дейком и два полноценных сезона в амстердамском клубе.





Прогресс защитника слишком стремителен даже для «Аякса». Футболисты «аяксидов» говорят, что он лидер не только на поле, но и вне его. Топ-клубы рассматривают молодого дефа исключительно под основу и уже готовы раскошелиться на несколько десятков миллионов евро. Де Лигт сравнивает себя с Жераром Пике и намекает, что хочет продолжать выступать со своим другом Френки де Йонгом, который летом переедет в Барселону. О будущем де Лигта в столице Нидерландов конкретнее всего высказался тренер Эрик тен Хаг.





— Вероятность того, что де Лигт останется в «Аяксе», равна нулю.

Жоау Фелиш, «Бенфика», 19 лет

Звездный час португальского вундеркинда пробил в четвертьфинале Лиги Европы, где «Бенфика» встречалась с «Айнтрахтом». За 53 минуты Фелиш трижды забил и один раз ассистировал партнеру. Он стал самым молодым автором хет-трика в истории турнира за 12 лет.





Кроме того, Фелиш первый за 27 лет футболист «орлов», забивший три гола в еврокубковом матче. Жоау пророчат роль лидера португальской сборной. По новому контракту сумма отступных за Фелиша равняется 120 миллионам. Президент «Бенфики» сказал, что за меньшие деньги он не готов расстаться с полузащитником. В 36 матчах футболист отличился 15 раз, приблизив свой трансфер в «Ювентус». Европейские СМИ писали, что молодой футболист очень хочет играть в одной команде с Криштиану Роналду.

Джейдон Санчо, «Боруссия» (Дортмунд), 19 лет

Сегодня самый ценный актив Бундеслиги — 19-летний англичанин Джейдон Санчо. На transfermarkt он стоит 80 миллионов евро, а ведь еще пару сезонов назад парень пылил в академии «Манчестер Сити». Летом 2017 года Санчо не включили в предсезонное турне «горожан», а спустя пару месяцев англичанин за десяток миллионов фунтов перешел в дортмундскую «Боруссию».





Раскачавшись в прошлом сезоне, в текущем Санчо спорит с Месси за звание лучшего ассистента Европы. Сейчас у англичанина 16 передач и 10 точных ударов в немецком чемпионате. Впечатляющая статистика резонно выдвинула парня на лидирующие позиции в списках лучших молодых футболистов. По версии Goal.com, Санчо самый перспективный тинейджер мирового футбола. Став незаменимым у Люсьена Фавра, Джейдон заиграл в сборной Англии. Руководство дортмундцев наверняка попросит за свою звезду не менее 100 миллионов евро.

Браим Диас, «Реал», 19 лет





Фото: Reuters

Еще один завсегдатай топов самых перспективных янгстеров мирового футбола доказывает Зидану, что он не очередной переоцененный испанец. Сантьяго Солари ждал от Диаса чудес, но миниатюрный атакующий полузащитник не спас коуча от увольнения. Браима купили в январе как символ кадровой революции в стане «бланкос», но на данном этапе он уступает в полезности условному Винисиусу. Тем не менее отступные в его контракте прописаны внушительные — 750 миллионов евро. Диас зажигал в юниорских сборных Испании и выхватывал лестные отзывы от Пепа Гвардиолы, когда играл в «Сити». Тренер отмечал, что парень может действовать на обоих флангах и под нападающим. В «Реале» Диас уже подружился с Рамосом и ему только на руку перестройка в «королевском клубе».

Мойзе Кин, «Ювентус», 19 лет

Матч сборной Италии против Лихтенштейна превратился в бенефис Фабио Куальяреллы. Ветеран дважды забил и отдал голевой пас на 19-летнего Мойзе Кина — самого молодого бомбардира итальянцев за 61 год. Весенний отрезок складывается для парня просто замечательно. «Ювентус» ждет своих медалей, а Кин забил 6 голов в 8 матчах в чемпионате Италии. Манчини оценил скорость и напор итальянского нападающего, а легенды «Скуадра Адзурра» пророчат ему славу Тотти и Дель Пьеро. Прошлым летом немалые деньги за парня предлагали «Лион» и «Марсель», но «старая синьора» наотрез отказалась продавать свою молодую звезду.

Николо Дзанольо, «Рома», 19 лет

Когда в августе прошлого года Роберто Манчини вызвал полузащитника в сборную Италии, Дзанольо не сыграл в Серии А ни минуты. В свои 19 лет 189-сантиметровый полузащитник выступает уже в третьем итальянском клубе из высшего дивизиона. Засветившись в «Фиорентине» и «Интере», Николо переехал в Рим, став частью трансфера Раджи Наингголана в стан «нерадзурри». Экс-тренер «волков» Эусебио Ди Франческо не раз отмечал, как мастерски Николо отбирает мяч на чужой половине. При нем Дзанольо был важным футболистом в системе высокого прессинга. Вместе с Раньери полузащитник пытается вытащить клуб в еврокубки и стабильно играет в сборной Италии.

Каллум Хадсон-Одои, «Челси», 18 лет





Фото: Reuters

После апрельского разгрома «Брайтона» Маурицио Сарри понадеялся, что Хадсон-Одои останется в Лондоне. Ведь в отличие от многих других воспитанников «синих» он прямо сейчас готов к взрослому футболу. В матче против «чаек» англичанин заработал ассистентский бал, доведя личную статистику в текущем сезоне до 9 очков по системе «гол + пас» в 9 матчах. Гарет Саутгейт оценил потенциал янгстера «Челси» и вызвал в сборную Англии на поединок против Чехии. Хадсон-Одои уже привлек внимание топ клубов из Испании и Германии. Летом «Бавария» попытается увезти парня в Мюнхен, если в Лондоне ему не дадут игрового времени.

Винисиус Жуниор, «Реал Мадрид», 18 лет

Прошлым летом «Реал» взял курс на омоложение и приобрел у «Фламенго» бразильского нападающего за 45 миллионов евро. 29 сентября Винисиус вышел на замену в игре против «Атлетико», став первым футболистом 2000 года рождения, сыгравшим в официальном матче за мадридский клуб.





Сантьяго Солари доверял молодежи и вместе с Регилоном Винисиус стабильно играл в старте. В марте нападающий получил вызов в сборную Бразилии, но пока не дебютировал за нее. Из-за травмы в ответном матче против «Аякса» форвард не смог показать свои скиллы Зидану. Сейчас бразилец форсирует восстановление после разрыва связок голеностопного сустава и рассчитывает вернуться в обойму «бланкос» к маю.

Филипп Фоден, «Манчестер Сити», 18 лет

Лучший игрок чемпионата мира до 17 лет стал самым молодым футболистом «горожан», забившим в плей-офф Лиги чемпионов. Еще полузащитник — самый юный триумфатор английской Премьер-лиги. В сезоне-2018/2019 Фил появился в 11 встречах и словил респект от Гвардиолы.





18-летнему янгстеру приходится конкурировать с внушительной группой атаки «Сити» и на финальном отрезке Фоден выходит на поле только на 5−7 минут. Зато в кубках он результативен. В январском матче Кубка Англии он огорчил «Ротерхэм», а месяц спустя забил два мяча «Ньюпорту». Болельщики считают, что Фоден — будущее сборной Англии и требуют давать ему больше времени на поле.





Диего Лайнес, «Бетис», 18 лет





Фото: официальный сайт «Бетиса»

Зимой команда Кике Сетьена за 14 миллионов евро приобрела у «Америки» миниатюрного Диего Лайнеса. На родине мексиканец рано стал известным, выиграв чемпионат страны. Еще он взрывал YouTube сольными проходами и видео конфликта с американцем Мэттом Мязги, который троллил мексиканца из-за невысокого роста.





Пока что на новом месте полузащитник отмалчивается и выходит на поле в концовке матчей. От его точного удара пострадал французский «Ренн», еще Диего ассистировал Лорену Морону в матче против «Барселоны». Больше мексиканец не отличался. Даже не играя по 30 матчей в сезоне, Лайнес попадает в рейтинги самых перспективных футболистов. Недавно Goal.com поставил его в один ряд с Винисиусом и Джейдоном Санчо.

Юссуфа Мукоко «Боруссия Дортмунд» — 14 лет

В июле 2016 года Юссуфа Мукоко переехал из академии «Санкт-Паули» в Дортмунд и забил 106 голов в 67 матчах за юношеские команды «шмелей». 12-летний Мукоко играл в командах с парнями на 4 года старше и все равно был в порядке. Два года назад «нового Мбаппе» вызвали в сборную Германии U-16, и он сразу же отличился, а в матче против Австрии оформил дубль. В текущем сезоне форвард с камерунскими корнями настрелял 36 голов в 21 встрече.





Перспективного страйкера обхаживают не только гранды вроде «Манчестер Сити», «Барселоны» и «ПСЖ», но и технические спонсоры. Nike уже подписал контракт с Мукоко, заплатив парню миллион евро. Американский спортивный гигант включил в соглашение несколько опций в зависимости от достижений футболиста. Например, есть бонус за дебют в Бундеслиге. Тренерский штаб сборной Германии U-17 решил пока не вызывать юного голеадора, чтобы не поднимать шум и уберечь от звездной болезни.



