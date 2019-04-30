Российские паспорта для украинцев: появилась скандальная деталь









Вот оно что!





С таким заявлением выступил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире oboz.tv.





По его информации, списки были составлены не менее трех месяцев назад. В первой волне претендентов на паспорта России должны быть боевики, которые входят в состав первого и второго армейских корпусов так называемых «ЛДНР». Во второй волне российское гражданство предоставят местным чиновникам-коллаборационистам, а уже напоследок — другим желающим.





«Надо понимать, в чем заключается подлость этого шага. Россия внесла изменения в собственное законодательство. Она действует исключительно в рамках своего суверенитета, будто не нарушает никаких международных соглашений и договоренностей. То, что это не соответствует духу Минских договоренностей — это политическая оценка, а с юридической точки зрения очень трудно привлечь к конкретной ответственности», — подчеркнул Тука.





Замминистра добавил, что Россия хочет получить дополнительную возможность открыто использовать свои вооруженные силы на Донбассе под предлогом «защиты граждан РФ».



