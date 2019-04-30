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Российские паспорта для украинцев: появилась скандальная деталь
Источник материала: Партизан
Российское гражданство жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Россия будут раздавать в три этапа.
Вот оно что!
С таким заявлением выступил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире oboz.tv.
По его информации, списки были составлены не менее трех месяцев назад. В первой волне претендентов на паспорта России должны быть боевики, которые входят в состав первого и второго армейских корпусов так называемых «ЛДНР». Во второй волне российское гражданство предоставят местным чиновникам-коллаборационистам, а уже напоследок — другим желающим.
«Надо понимать, в чем заключается подлость этого шага. Россия внесла изменения в собственное законодательство. Она действует исключительно в рамках своего суверенитета, будто не нарушает никаких международных соглашений и договоренностей. То, что это не соответствует духу Минских договоренностей — это политическая оценка, а с юридической точки зрения очень трудно привлечь к конкретной ответственности», — подчеркнул Тука.
Замминистра добавил, что Россия хочет получить дополнительную возможность открыто использовать свои вооруженные силы на Донбассе под предлогом «защиты граждан РФ».
«Действия Украины я вижу исключительно на политическом уровне, чем уже занимается украинская власть. Заявления президента, министра иностранных дел, созыва Совета безопасности ООН — фактически это единый механизм. Я хочу верить в то, что такие действия Кремля будут триггером, спусковым крючком, который запустит очередной виток санкций против РФ. Это будет наиболее адекватным ответом на такие шаги России», — подытожил Тука, пишет
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Российское гражданство жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Россия будут раздавать в три этапа.
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