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Российские паспорта для украинцев: появилась скандальная деталь

01.05.2019 16:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российское гражданство жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Россия будут раздавать в три этапа.



Вот оно что!

С таким заявлением выступил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире oboz.tv.

По его информации, списки были составлены не менее трех месяцев назад. В первой волне претендентов на паспорта России должны быть боевики, которые входят в состав первого и второго армейских корпусов так называемых «ЛДНР». Во второй волне российское гражданство предоставят местным чиновникам-коллаборационистам, а уже напоследок — другим желающим.

«Надо понимать, в чем заключается подлость этого шага. Россия внесла изменения в собственное законодательство. Она действует исключительно в рамках своего суверенитета, будто не нарушает никаких международных соглашений и договоренностей. То, что это не соответствует духу Минских договоренностей — это политическая оценка, а с юридической точки зрения очень трудно привлечь к конкретной ответственности», — подчеркнул Тука.

Замминистра добавил, что Россия хочет получить дополнительную возможность открыто использовать свои вооруженные силы на Донбассе под предлогом «защиты граждан РФ».

«Действия Украины я вижу исключительно на политическом уровне, чем уже занимается украинская власть. Заявления президента, министра иностранных дел, созыва Совета безопасности ООН — фактически это единый механизм. Я хочу верить в то, что такие действия Кремля будут триггером, спусковым крючком, который запустит очередной виток санкций против РФ. Это будет наиболее адекватным ответом на такие шаги России», — подытожил Тука, пишет from-ua.com

 
 
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Российское гражданство жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Россия будут раздавать в три этапа.
 
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