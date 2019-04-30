В Санкт-Петербурге 1 мая на согласованном шествии «Свободному Петербургу — свободные выборы» задержали 66 человек.

Трое активистов «Открытой России» были задержаны до начала акции. Во время шествия полиция задержала более 60 человек. Среди них оказался депутат Заксобрания Питера Максим Резник, а также кандидат в депутаты муниципального образования Сампсониевское Наталья Баринова. По данным «Медиазоны», Баринова получила перелом руки при задержании.





Всего в России на первомайских шествиях были задержаны более 100 человек.



