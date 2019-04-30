Сегодня открывается «Песочница»: что там будет и сколько это стоит

Источник материала: KYKY

Сегодня, 1 мая, в Минске стартовала площадка для фудтраков «Песочница» – стрит-фуд длиною в лето. Она проработает без выходных до середины сентября. Организаторы, как водятся, подошли к делу основательно: гостям обещают 16 фуд-поинтов, новые фотозоны и арт-объекты, меркеты по выходным дням, ярмарки мастеров и так далее. А в честь открытия выступят Intelligency и Dj's Формат. Отдельного внимания заслуживают гастрономические сеты – все они стоят по семь рублей. Рассказываем и показываем, чем беларусов накормят в «Песочнице».