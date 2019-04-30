В первомайском митинге в Минске приняли участие порядка 10 тысяч человек

Источник материала: Интерфакс

Первомайский митинг собрал в столичном парке Победы порядка 10 тысяч человек, сообщило агентство "Минск-Новости" .

Участие в праздничных мероприятиях приняли заместитель главы Администрации президента Владимир Жевняк, председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, председатель Мингорсовета Василий Панасюк, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов Николай Белановский, руководители министерств и ведомств, представители трудовых коллективов и профсоюзного актива.

Мероприятия по случаю 1 мая начались с возложения цветов к стеле "Минск – город-герой", затем участники прошли в парк Победы, где состоялся праздничный митинг.

"Сегодня мы отмечаем 115-летие профсоюзного движения Беларуси, и насыщенная концертная программа, в определенном смысле, яркое и звучное завершение череды юбилейных мероприятий", - отметил в своем выступлении председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов Николай Белановский.

Поздравляя гостей праздника, министр труда и соцзащиты Ирина Костевич отметила, что по данным 2018-го года Беларусь вошла в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития, заняв по соответствующему индексу 53-е место.

"У нашей страны очень высокий потенциал, стабильный рынок труда, развитие экономики, рост доходов, заработной платы, пенсий. Все это говорит о том, что мы идем верным путем", - считает министр.

На главной сцене прошел концерт с участием творческих коллективов, вокально-хореографических ансамблей и звезд эстрады. На центральной парковой аллее развернулись народные гуляния с выступлениями народных коллективов, были организованы игровые и интерактивные площадки, торговые ряды.