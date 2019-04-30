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Сухая погода осложняет условия прорастания для зерновых культур - Белгидромет

01.05.2019 17:09 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

По последним данным визуальных наблюдений на большей территории Беларуси верхний слой почвы слабо увлажнен, в некоторых районах иссушен полностью, сообщает Белгидромет.

"Прошедшие в минувшие выходные кратковременные дожди лишь местами в южной части республики увлажнили верхний слой почвы. Хорошее увлажнение почвы наблюдается в ряде районов Гродненской и Могилевской областей, в северо-восточной части Брестской области и лишь по данным отдельных метеостанций в остальных областях. Из-за недостатка влаги в верхних слоях почвы складывается неблагоприятная агрометеорологическая обстановка для прорастания семян и появления всходов яровых культур. Средняя температура почвы на глубине 10 см по последним данным наблюдений составляет +10..+15°С", - говорится в сообщении.

Сухая погода осложняет агрометеорологические условия для формирования продуктивности зерновых колосовых культур. На основных массивах озимых зерновых идет закладка колоса, наблюдается рост стебля, во многих районах появился нижний узел соломины. У яровых зерновых культур появляются всходы и третий лист. На самых ранних посевах на юге и западе республики взошла кукуруза.

В ближайшее время ожидаемые кратковременные дожди должны увлажнить почву в отдельных районах на юго-востоке Беларуси, прогнозируют синоптики. На большей же территории страны агрометеорологическая обстановка существенно не улучшится.

Из-за ожидаемых на текущей неделе заморозков ухудшились условия для цветущих плодовых культур, местами заморозки могут повредить взошедшую кукурузу.

 
 
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По последним данным визуальных наблюдений на большей территории Беларуси верхний слой почвы слабо увлажнен, в некоторых районах иссушен полностью, сообщает...
 
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