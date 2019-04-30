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Лондонский суд приговорил Ассанджа к 50 неделям тюрьмы

01.05.2019 17:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лондонский суд приговорил Ассанджа к 50 неделям тюрьмы

Лондонский суд приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.

Как сообщает Reuters, судья Дебора Тейлор заявила, что Ассанж использовал свое привилегированное положение, чтобы «попрать закон и выражать свое презрение к британскому правосудию».

Ассанж находился под защитой Эквадора с 2012 года. Он жил в посольстве страны в Лондоне. Однако 11 апреля эквадорский президент Ленин Морено лишил убежища основателя Wikileaks. Он объяснил свое решение тем, что Ассанж нарушил международное правило не вмешиваться во внутренние дела других государств, продолжая публиковать секретные документы. Морено также заявил, что Ассанж установил в посольстве запрещенное оборудование, блокировал камеры видеонаблюдения, получил доступ к документам дипмиссии, а также плохо обращался с охранниками, пишет РБК.

Тогда же Ассанжа арестовали, а Вестминстерский магистратский суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий освобождения под залог в 2012 году. Тогда английский суд рассматривал запрос на его экстрадицию в Швецию, где его обвинили в изнасиловании.

США также подали запрос на экстрадицию Ассанжа. Американский Минюст заявлял, что ему грозит до пяти лет тюрьмы по обвинению в сговоре с целью совершения компьютерного взлома против Пентагона.

Правоохранительные органы полагают, что в 2010 году он вступил в сговор с трансгендером Челси Мэннинг, которая служила аналитиком разведки в армии США.

 
 
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Лондонский суд приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.
 
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