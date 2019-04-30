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500 лет стажа. Аллею трудовых династий заложили в Щучине

01.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

500 лет стажа. Аллею трудовых династий заложили в Щучине

По задумке авторов проекта — это символичный знак преемственности поколений и верности традициям.

Представители одиннадцати трудовых династий: работники образования и сельского хозяйства, промышленности и здравоохранения, леса и социальной защиты высадили плакучие ивы на берегу щучинского озера. Акцию организаторы посвятили 115-летию создания профсоюзного движения Беларуси и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 
 
500 лет стажа. Аллею трудовых династий заложили в Щучине
500 лет стажа. Аллею трудовых династий заложили в Щучине

Как отметил председатель Щучинского районного объединения профсоюзов Юрий Пашук, в акции участвовали представители самых достойных трудовых династий региона, которые внесли весомый вклад в развитие своей малой родины. У каждой здесь семьи появилось собственное дерево, по задумке авторов проекта — это символичный знак преемственности поколений и верности традициям. Кстати, рядом с каждым высаженным деревом установили именные таблички с указанием фамилии и общего трудового стажа династий — у большинства здесь цифры трехзначные. К примеру, общий трудовой стаж семьи педагогов Осмоловских – более пяти веков!

Аллея как символ объединения поколений будет расти в одном из любимых мест отдыха щучинцев и разрастаться по мере появления в районе новых династий, заверили авторы проекта.

500 лет стажа. Аллею трудовых династий заложили в Щучине
500 лет стажа. Аллею трудовых династий заложили в Щучине
500 лет стажа. Аллею трудовых династий заложили в Щучине
500 лет стажа. Аллею трудовых династий заложили в Щучине
500 лет стажа. Аллею трудовых династий заложили в Щучине
500 лет стажа. Аллею трудовых династий заложили в Щучине
500 лет стажа. Аллею трудовых династий заложили в Щучине
500 лет стажа. Аллею трудовых династий заложили в Щучине
500 лет стажа. Аллею трудовых династий заложили в Щучине
500 лет стажа. Аллею трудовых династий заложили в Щучине
500 лет стажа. Аллею трудовых династий заложили в Щучине
500 лет стажа. Аллею трудовых династий заложили в Щучине
500 лет стажа. Аллею трудовых династий заложили в Щучине
500 лет стажа. Аллею трудовых династий заложили в Щучине
Алла БИБИКОВА
Фото: Александр КАСПЕРЧУК, dzyannica.by
 
 
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По задумке авторов проекта — это символичный знак преемственности поколений и верности традициям. Представители одиннадцати трудовых династий: работники...
 
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