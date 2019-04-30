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Аккуратный «кореш Путина». Что говорят о новом после РФ в Беларуси

01.05.2019 17:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известные личности, СМИ и анонимные телеграмм-каналы активно комментируют неожиданное увольнение Михаила Бабича и дают характеристику новому российскому послу в Беларуси Дмитрию Мезенцеву.


Дмитрий Мезенцев. Фото - Mikhail Metzel/TASS

 Belsat.eu собрал наиболее интересные оценки.

«В ход пошли проверенные кадры. У железнодорожника-сенатора Дмитрия Мезенцева богатый послужной список – от ЦСР и губернаторства до генсека ШОС. Таранного подхода Бабича теперь точно не будет – Дмитрию Фёдоровичу свойственны умеренность и аккуратность. Будем надеяться, что этот реверанс в сторону Лукашенко сделан не просто так, а в качестве аванса для того, чтобы ему было проще принимать трудные интеграционные решения», – пишет в своих социальных сетях журнал «Россия в глобальной политике».

«Дмитрий Мезенцев очень тщательный, неконфликтный, осторожный и предприимчивый человек. Знаю с 1991 года, полная противоположность бывшему послу Михаилу Бабичу.Последний все предпочитал решать кавалерийским наскоком и грубостью. Мезенцев – обволакивать и соблазнять», – пишет главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Бабич встречался с белорусской оппозицией. Это понятно, что разыгрывалась такая история, что Кремль показывал Лукашенко, что если ты, парень, с нами тут не договоришься, то мы договоримся с твоими оппозиционерами». Нам-то все равно, кто, нам все равно, кому давать эти субсидии на нефть, которые Россия предоставляет Белоруссии. Это форма взятки Лукашенко, покупка его лояльности, очень важное добавление в белорусский бюджет. И Кремль начал демонстрировать Лукашенко, что он готов заменить… помочь кому-нибудь из врагов Лукашенко прийти к власти, что, конечно, батьку напрягло. Он хозяин этой территории. Он сидит значительно дольше, чем Путин», – сказала главный редактор журнала «The New Times» Евгения Альбац в эфире« Эхо Москвы», напомнив анализ Александра Банова, главного редактора Carnegie.ru.

Нового посла Мезенцева она характеризует, как «старого кореша Путина», которого тот знал еще по работе в Санкт-Петербурге в 90-е.

Телеграмм-канал «Славянское братство» пишет, что Мезенцев даже опаснее, чем его предшественник.

«По крайней мере он умнее. Кроме того, назначенный послом в Минске Мезенцев – специалист по информационным операциям. Его диссертация называлась «Психология влияния средств массовой информации на формирование политических установок личности». Защита прошла в 1998 году, еще при Ельцине. И судя по теме, человек писал сам, сам выбирал тему. Резкий тон будет сглажен, но простых месяцев официальному Минску ждать не приходится», – отмечает канал.

Канал «Незыгарь» сообщает, что Мезенцев – это якобы кандидатура братьев-олигархов Ковальчуков, первого заместителя главы администрации Путина Сергея Кириенко и председателя правления «Сбербанку» Германа Грефа.


Телеграмм-канал «Белорусский гамбит» предполагает, что Бабич в Минске со своей задачей якобы справился. Бабич, отмечает канал, наконец озвучил реальные цифры поддержки Минску со стороны Москвы, привлек внимание к «белорусизации» и «агентам Запада в Беларуси», и продемонстрировал обществу, что в России «нет однозначной ставки на Лукашенко».


 
Теги: Минск
 
 
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Известные личности, СМИ и анонимные телеграмм-каналы активно комментируют неожиданное увольнение Михаила Бабича и дают характеристику новому российскому послу в...
 
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