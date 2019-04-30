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На трассе под Скиделем BMW трижды влетел в отбойник из-за лопнувшего колеса

01.05.2019 19:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На трассе М6 Минск — Гродно автомобиль трижды влетел в отбойник из-за лопнувшего колеса. Инцидент попал в объектив видеорегистратора, сообщает портал NewGrodno.by.

Авария произошла днем 1 мая недалеко от Скиделя. По словам водителя BMW, он ехал в сторону Гродно и услышал хлопок. Автомобиль занесло, после чего он зацепил правый по ходу движения отбойник. От удара транспортное средство отбросило в ограждение на разделительной полосе и потом снова в правый отбойник.






В результате ДТП водитель серьезно не пострадал. Медицинская помощь ему не потребовалась. Автомобиль получил значительные повреждения.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В результате ДТП водитель серьезно не пострадал. Медицинская помощь ему не потребовалась.
 
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