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На трассе под Скиделем BMW трижды влетел в отбойник из-за лопнувшего колеса
Источник материала: Tut.by
На трассе М6 Минск — Гродно автомобиль трижды влетел в отбойник из-за лопнувшего колеса. Инцидент попал в объектив видеорегистратора, сообщает портал
Авария произошла днем 1 мая недалеко от Скиделя. По словам водителя BMW, он ехал в сторону Гродно и услышал хлопок. Автомобиль занесло, после чего он зацепил правый по ходу движения отбойник. От удара транспортное средство отбросило в ограждение на разделительной полосе и потом снова в правый отбойник.
В результате ДТП водитель серьезно не пострадал. Медицинская помощь ему не потребовалась. Автомобиль получил значительные повреждения.
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В результате ДТП водитель серьезно не пострадал. Медицинская помощь ему не потребовалась.
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