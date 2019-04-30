На трассе под Скиделем BMW трижды влетел в отбойник из-за лопнувшего колеса

Источник материала: Tut.by

На трассе М6 Минск — Гродно автомобиль трижды влетел в отбойник из-за лопнувшего колеса. Инцидент попал в объектив видеорегистратора, сообщает портал NewGrodno.by .

Авария произошла днем 1 мая недалеко от Скиделя. По словам водителя BMW, он ехал в сторону Гродно и услышал хлопок. Автомобиль занесло, после чего он зацепил правый по ходу движения отбойник. От удара транспортное средство отбросило в ограждение на разделительной полосе и потом снова в правый отбойник.













В результате ДТП водитель серьезно не пострадал. Медицинская помощь ему не потребовалась. Автомобиль получил значительные повреждения.