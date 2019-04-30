Беларусь осуждает очередную попытку неконституционного захвата власти в Венесуэле – МИД

Источник материала: Интерфакс

Беларусь осуждает неконституционные действия по смещению действующего президента Венесуэлы, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

"В Беларуси с осуждением воспринимают информацию об очередной попытке неконституционного захвата власти в Венесуэле и смещения законно избранного президента Николаса Мадуро", - говорится в сообщении белорусского МИД.

Подобные действия усугубляют ситуацию и дестабилизируют обстановку в стране, разобщают венесуэльское общество, отмечают в ведомстве.

"В современном мире не должно быть места неконституционным проявлениям, грубо нарушающим основы демократии и принципы гуманности. Стоящие перед Венесуэлой проблемы должны решаться исключительно мирным путем, в рамках правового поля и конституции страны", - говорится в сообщении.

МИД Беларуси решительно осуждает любые незаконные шаги в данном контексте и призывает оппозиционные политические силы к мирному диалогу, который, как подчеркивают в ведомстве, "является единственным легитимным способом поиска решений по выходу из сложившейся ситуации".