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Беларусь осуждает очередную попытку неконституционного захвата власти в Венесуэле – МИД
Источник материала: Интерфакс
Беларусь осуждает неконституционные действия по смещению действующего президента Венесуэлы, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.
"В Беларуси с осуждением воспринимают информацию об очередной попытке неконституционного захвата власти в Венесуэле и смещения законно избранного президента Николаса Мадуро", - говорится в сообщении белорусского МИД.
Подобные действия усугубляют ситуацию и дестабилизируют обстановку в стране, разобщают венесуэльское общество, отмечают в ведомстве.
"В современном мире не должно быть места неконституционным проявлениям, грубо нарушающим основы демократии и принципы гуманности. Стоящие перед Венесуэлой проблемы должны решаться исключительно мирным путем, в рамках правового поля и конституции страны", - говорится в сообщении.
МИД Беларуси решительно осуждает любые незаконные шаги в данном контексте и призывает оппозиционные политические силы к мирному диалогу, который, как подчеркивают в ведомстве, "является единственным легитимным способом поиска решений по выходу из сложившейся ситуации".
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Беларусь осуждает неконституционные действия по смещению действующего президента Венесуэлы, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел. "В Беларуси с...
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