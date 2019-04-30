Руководитель Пентагона отменил поездку в Европу из-за событий в Венесуэле

Источник материала: Интерфакс

И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан в среду отменил намеченную на эту неделю поездку в Европу, чтобы сконцентрироваться на событиях в Венесуэле, сообщают американские СМИ.

В Пентагоне объяснили, что П.Шанахан останется в Вашингтоне, чтобы "более эффективно координировать" действия с другими членами администрации США по проблеме Венесуэлы и по теме борьбы против нелегалов на границе с Мексикой.

Ранее предполагалось, что П.Шанахан на этой неделе примет участие в мероприятиях по линии НАТО.