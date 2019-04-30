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Восстановлен статус "суперчемпиона" мира в первом тяжелом весе по версии WBA россиянина Лебедева

01.05.2019 18:12 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Российский боксер Денис Лебедев восстановлен в статусе "суперчемпиона" мира в первом тяжелом весе по версии WBA, сообщает пресс-служба промоутерской компании "Мир Бокса".

Ранее россиянин являлся чемпионом WBA "в отпуске" и готовился к бою с обладателем титула WBA Super украинцем Александром Усиком, но последний намерен продолжить свою карьеру в супертяжелом весе и поэтому отказался от чемпионского пояса и назначенной WBA обязательной защиты титула против Д.Лебедева.

После отказа А.Усика от чемпионского пояса менеджер Вадим Корнилов сообщил, что Д.Лебедев скорее всего будет восстановлен в статусе чемпиона мира и может провести защиту своего титула WBA Super летом 2019 года. Отмечается, что поединок может стать последним в профессиональной карьере 39-летнего россиянина.

 
 
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Российский боксер Денис Лебедев восстановлен в статусе "суперчемпиона" мира в первом тяжелом весе по версии WBA, сообщает пресс-служба промоутерской компании "Мир...
 
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