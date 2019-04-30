100-летний ветеран в Узбекистане получил трактор в подарок от посла Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич подарил трактор "МТЗ" 100-летнему юбиляру, ветерану войны Абдурахиму Мавлянову из Ташкентской области, сообщила пресс-служба белорусской дипмиссии.

"Посол Л.Маринич вручил юбиляру ключи от белорусского трактора "МТЗ-82.1". Он будет использоваться на сельскохозяйственных работах в дехканском (фермерском) хозяйстве семьи Мавляновых, - говорится в сообщении.

А.Мавлянов - ветеран Великой Отечественной войны, принимал участие в освобождении Беларуси.

Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева участники Великой Отечественной войны, живущие в стране, в годовщину победы получат вознаграждение в 7,5 млн сумов (около $900). Кроме того, в населенных пунктах страны улицы, на которых родились и выросли герои войны, будут переименовываться в их честь.

По данным фонда "Нуроний" (Ветеран), в настоящее время в Узбекистане живут 878 участников Великой Отечественной войны.

В войне участвовали 1 млн 430 тыс. 230 узбекистанцев, более 400 тыс. из них погибли, 130 тыс. до сих пор считаются пропавшими без вести.