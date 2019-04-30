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Людас Румбутис: у меня есть стабильный доход, который позволяет жить безбедно
Источник материала: Партизан
Чемпион СССР в составе минского "Динамо" Людас Румбутис рассказал о своих нынешних занятиях и источнике дохода.
- Чем сейчас занимаетесь?
- Консультирую команду "Дняпро"-МЧЗ (де-юре Людас Румбутис главный тренер, так как у Ивана Биончика нет тренерской лицензии категории PRO). Обсуждаем с руководством игроков трансферы.
- За карьеру вы сменили много клубов. Период без работы — стресс?
- Надо найти занятие, которое не дает стрессам в тебе задерживаться. Я нашел такое — игра на гитаре. Даже если тренер без клуба — это не значит, что он не следит за футболом. Я всегда пользуюсь InStat (программа, которая собирает спортивную аналитику, статистику, видеоматериалы), смотрю матчи. Как-то зимой за день посмотрел пять игр чемпионатов Англии, Италии, Германии. Тренеру важно быть в контексте современных тенденций.
- А финансовый вопрос?
- У меня есть стабильный доход, который позволяет жить безбедно. В свое время создал фирму, сейчас это семейный бизнес. В 1990-е я не спустил заработки на дорогие вещи, а вложил в дело. Фирме уже 28 лет (были разные направления, сейчас это сеть аптек). Сначала работаешь на имя, потом имя работает на тебя. Так везде. Кстати, в фирме я начинал какие-нибудь направления, а дальше дела вела жена, она дотошная, все любит доводить до конца, — рассказал Румбутис в интервью
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Чемпион СССР в составе минского "Динамо" Людас Румбутис рассказал о своих нынешних занятиях и источнике дохода.
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