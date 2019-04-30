Людас Румбутис: у меня есть стабильный доход, который позволяет жить безбедно

- Чем сейчас занимаетесь?





- Консультирую команду "Дняпро"-МЧЗ (де-юре Людас Румбутис главный тренер, так как у Ивана Биончика нет тренерской лицензии категории PRO). Обсуждаем с руководством игроков трансферы.





- За карьеру вы сменили много клубов. Период без работы — стресс?





- Надо найти занятие, которое не дает стрессам в тебе задерживаться. Я нашел такое — игра на гитаре. Даже если тренер без клуба — это не значит, что он не следит за футболом. Я всегда пользуюсь InStat (программа, которая собирает спортивную аналитику, статистику, видеоматериалы), смотрю матчи. Как-то зимой за день посмотрел пять игр чемпионатов Англии, Италии, Германии. Тренеру важно быть в контексте современных тенденций.





- А финансовый вопрос?



