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Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на четверг 2 мая
Источник материала: Партизан
Усиление ветра и ночные заморозки прогнозируют синоптики на 2 мая, сообщили в среду в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Днем в четверг местами по республике ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15–17 м/с. По Минской области ночью и утром 2 мая местами по области могут быть заморозки от 0 до –2°С.
В связи с этим в стране объявлен второй – желтый – уровень опасности.
Осадков в четверг не ожидается, только ночью и утром по юго-востоку страны местами могут пройти кратковременные дожди. Температура воздуха в ночное время в большинстве районов составит +1..+7°С, днем – от +12..+18°С.
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Усиление ветра и ночные заморозки прогнозируют синоптики на 2 мая, сообщили в среду в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
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