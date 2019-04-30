Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на четверг 2 мая

Днем в четверг местами по республике ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15–17 м/с. По Минской области ночью и утром 2 мая местами по области могут быть заморозки от 0 до –2°С.





В связи с этим в стране объявлен второй – желтый – уровень опасности.





Осадков в четверг не ожидается, только ночью и утром по юго-востоку страны местами могут пройти кратковременные дожди. Температура воздуха в ночное время в большинстве районов составит +1..+7°С, днем – от +12..+18°С.