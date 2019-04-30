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Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на четверг 2 мая

01.05.2019 19:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Усиление ветра и ночные заморозки прогнозируют синоптики на 2 мая, сообщили в среду в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Днем в четверг местами по республике ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15–17 м/с. По Минской области ночью и утром 2 мая местами по области могут быть заморозки от 0 до –2°С.

В связи с этим в стране объявлен второй – желтый – уровень опасности.

Осадков в четверг не ожидается, только ночью и утром по юго-востоку страны местами могут пройти кратковременные дожди. Температура воздуха в ночное время в большинстве районов составит +1..+7°С, днем – от +12..+18°С.
 
 
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Усиление ветра и ночные заморозки прогнозируют синоптики на 2 мая, сообщили в среду в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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