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Хакера, которого ловили по всему миру, задержали в Беларуси

01.05.2019 19:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хакера по кличке Сатоши, которого больше года выслеживали спецслужбы разных стран, поймали в Беларуси. Задержание стало результатом совместной операции белорусских следователей, отдела "К" и Федерального бюро расследований США, сообщает телеканал ОНТ.

Хакера, которого ловили по всему миру, задержали в Беларуси
Человек, который скрывался под ником Сатоши, не имеет отношения к изобретению биткоинов, но поставил на уши спецслужбы многих стран. Он живет в Бобруйске вместе с родителями в обычной квартире. Занимался тем, что воровал у известных компаний данные и потом продавал их.

Сатоши атаковал банковские сервисы, платежные системы, интернет магазины по всем континентам. Он сформировал миллионную базу ворованных аккаунтов. Одну учетную запись мог продать стоимостью от 10 центов до десяти долларов — в зависимости от популярности ресурса. Покупателями становились интернет-мошенники.

Через учетные записи, которые хакер продал злоумышленникам, прошли мошеннические операции на сумму около 5 миллионов долларов. Только в США он совершил более 300 тысяч кибератак. Под ударом оказались Amazon и Western Union.


Молодой человек в свое время закончил школу, нигде не учился и не работал, но при этом посещал ночные клубы и казино, приобретал элитный алкоголь и тратил деньги на проституток. За последние два месяца заработал около 60 тысяч долларов. За все время преступной деятельности предполагаемый доход начинается с цифры с шестью нулями. Сейчас Сатоши 30 лет. Следователи полагают, что он действовал не один и ищут других фигурантов дела.

Что касается возможного наказания, то киберпреступнику грозит до двух лет лишения свободы. Суд учтет и то, что Сатоши сразу согласился сотрудничать со следствием.


 
 
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Хакера по кличке Сатоши, которого больше года выслеживали спецслужбы разных стран, поймали в Беларуси. Задержание стало результатом совместной операции...
 
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