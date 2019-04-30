МИД: Беларусь осуждает очередную попытку захвата власти в Венесуэле

Источник материала: Ежедневник





В Беларуси с осуждением воспринимают информацию об очередной попытке неконституционного захвата власти в Венесуэле и смещения законно избранного президента Николаса Мадуро.

Подобные действия усугубляют ситуацию и дестабилизируют обстановку в стране, разобщают венесуэльское общество. В современном мире не должно быть места неконституционным проявлениям, грубо нарушающим основы демократии и принципы гуманности, отметило Министерство иностранных дел Беларуси.

Стоящие перед Венесуэлой проблемы должны решаться исключительно мирным путем, в рамках правового поля и Конституции страны.

Решительно осуждаем любые незаконные шаги в данном контексте и призываем оппозиционные политические силы к мирному диалогу, который является единственным легитимным способом поиска решений по выходу из сложившейся ситуации.