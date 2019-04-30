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МИД: Беларусь осуждает очередную попытку захвата власти в Венесуэле
01.05.2019 19:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В Беларуси с осуждением воспринимают информацию об очередной попытке неконституционного захвата власти в Венесуэле и смещения законно избранного президента Николаса Мадуро.
Подобные действия усугубляют ситуацию и дестабилизируют обстановку в стране, разобщают венесуэльское общество. В современном мире не должно быть места неконституционным проявлениям, грубо нарушающим основы демократии и принципы гуманности, отметило Министерство иностранных дел Беларуси.
Стоящие перед Венесуэлой проблемы должны решаться исключительно мирным путем, в рамках правового поля и Конституции страны.
Решительно осуждаем любые незаконные шаги в данном контексте и призываем оппозиционные политические силы к мирному диалогу, который является единственным легитимным способом поиска решений по выходу из сложившейся ситуации.
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В Беларуси с осуждением воспринимают информацию об очередной попытке неконституционного захвата власти в Венесуэле и смещения законно избранного президента...
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