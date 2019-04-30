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У экс-капитана сборной Испании случился инфаркт во время тренировки, он перенес операцию на сердце

01.05.2019 19:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У вратаря «Порту» Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды прямо во время тренировки, сообщает Sports.ru со ссылкой на Marca.


Фото: Reuters

Испанский голкипер был госпитализирован, в настоящее время он в сознании, его жизни ничего не угрожает.

На тренировочном занятии футболисту стало плохо, он почувствовал острую боль в груди. В этом сезоне он больше не сыграет.

As со ссылкой на Maisfutebol сообщает, что Касильясу потребовалось небольшое хирургическое вмешательство — катетеризация.

Касильясу, который выступает за «Порту» с 2015 года после перехода из «Реала», 20 мая исполнится 38 лет. Его контракт с португальской командой рассчитан еще на один сезон.

В нынешнем сезоне Икер провел в чемпионате Португалии 31 матч (пропустил 19 мячей). В Лиге чемпионов он принял участие в 10 матчах (15 пропущенных мячей) и помог «Порту» дойти до ¼ финала.

«Порту» выступил с заявлением по поводу состояния здоровья вратаря Икера Касильяса.

— Касильяс перенес острый инфаркт миокарда во время утренней тренировки в среду. Тренировочное занятие было незамедлительно прервано, чтобы оказать помощь голкиперу, который сейчас находится в госпитале. Касильяс находится в стабильном состоянии, проблема с сердцем решена, — говорится в заявлении на сайте «Порту».

«Реал» и «Барселона» поддержали вратаря «Порту» Икера Касильяса, который перенес инфаркт.

— «Реал» хочет передать своему любимому капитану Икеру Касильясу всю поддержку. Касильяс за свою карьеру научил нас преодолевать самые невероятные препятствия, чтобы прославлять клуб. «Реал» желает, чтобы наш вечный капитан выздоровел как можно скорее, — говорится в заявлении мадридского клуба.

«Барселона» поддержала испанского голкипера в твиттере:

— Оставайся сильным, Икер Касильяс! Желаем тебе скорейшего и полного выздоровления.

Касильяс выступал за «Реал» с 1998 по 2015 год, в составе которого пять раз выигрывал чемпионат Испании, трижды Лигу чемпионов и дважды Кубок Испании.

Со сборной Испании он выиграл два чемпионата Европы (2008, 2012) и чемпионат мира (2010).

 
 
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На тренировочном занятии футболисту стало плохо, он почувствовал острую боль в груди. В этом сезоне он больше не сыграет.
 
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