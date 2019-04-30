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«Барселона» сыграет против «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов. Онлайн матча

01.05.2019 20:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во втором полуфинале футбольной Лиги чепмпионов испанская «Барселона» принимает английский «Ливерпуль».


Фото: Reuters

В первом раунде плей-офф «Барселона» сломила сопротивление французского «Лиона», а в четвертьфинале обыграла «Манчестер Юнайтед».

Что касается «Ливерпуля», то подопечные Юргена Клоппа сначала справились с «Баварией», а затем без видимых проблем прошли португальский «Порту».

Букмекеры практически одинаково оценивают шансы команд на выход в финал. Более того, по их мнению, именно победитель этого противостояния будет главным фаворитом в матче за титул.

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Во втором полуфинале футбольной Лиги чемпионов испанская «Барселона» примет английский «Ливерпуль».
 
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