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«Барселона» сыграет против «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов. Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Во втором полуфинале футбольной Лиги чепмпионов испанская «Барселона» принимает английский «Ливерпуль».
В первом раунде плей-офф «Барселона» сломила сопротивление французского «Лиона», а в четвертьфинале обыграла «Манчестер Юнайтед».
Что касается «Ливерпуля», то подопечные Юргена Клоппа сначала справились с «Баварией», а затем без видимых проблем прошли португальский «Порту».
Букмекеры практически одинаково оценивают шансы команд на выход в финал. Более того, по их мнению, именно победитель этого противостояния будет главным фаворитом в матче за титул.
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Во втором полуфинале футбольной Лиги чемпионов испанская «Барселона» примет английский «Ливерпуль».
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