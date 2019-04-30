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Праздник труда в жизни каждого: как в Минске провели 1 Мая

01.05.2019 20:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первомай отмечают в Беларуси. День международной солидарности трудящихся вместе с нами празднуют еще 150 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он имеет более чем вековую историю и по сей день не теряет актуальности, объединяя людей самых различных профессий и поколений.

Собираться семьями и коллективами – традиция независимой Беларуси. О том, как этот день провели в Минске, репортаж Алены Сыровой.

Праздник труда в жизни каждого: как в Минске провели 1 Мая

Из Чикаго и Парижа XIX века, через эпохи и километры Первомай дожил до наших дней. Конечно, многое изменилось, но праздник весны и труда всё также любим практически во всем мире: Швеция, Франция, Канада, США и, конечно, Беларусь… Перечислять страны, где ежегодные маевки стали, кажется, еще ярче, можно долго.

«Здоровья, профессионального роста и реализации в своей профессии». Ирина Костевич поздравила белорусов с 1 Мая

И это, пожалуй, самый эффективный и активный способ празднования. Маевки – эдакий тимбилдинг на свежем воздухе, правда, работающих не на благо одной компании, а масштабнее – целой страны. В остальном же всё как на обычном пикнике – кто хорошо работает, тот хорошо ест, поет, играет…

Праздник труда в жизни каждого: как в Минске провели 1 Мая

Праздник труда в жизни каждого: как в Минске провели 1 Мая

Праздник труда в жизни каждого: как в Минске провели 1 Мая

Но даже во время отдыха речь заходит о насущном. Интересы рабочих в Беларуси уже много лет отстаивает Федерация профсоюзов.

Праздник труда в жизни каждого: как в Минске провели 1 Мая

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Это вопросы минимальной заработной платы, это вопросы по обязательству правительства повышать минимальную заработную плату, повышать заработную плату в бюджетных организациях, это установление пенсионного обеспечения не ниже 40 % от средней заработной платы по стране.

Кстати, что касается зарплат. Символично, что именно с 1 мая и зарплаты, и пенсии в нашей стране подрастут.

Корреспондент СТВ научилась оказывать первую помощь при остановке дыхания

Праздник труда в жизни каждого: как в Минске провели 1 Мая

Праздник труда в жизни каждого: как в Минске провели 1 Мая

Почерпнуть что-то полезное для себя от профи – пожалуйста! Николай, например, работает в банке. Говорит, в некотором смысле тоже помогает людям.

Праздник труда в жизни каждого: как в Минске провели 1 Мая

Николай Клышинский, работник банка:
Мы перевозим денежную наличность, в инкассации работаем.

Тем временем в небо летят белые голуби – символ мира, а в адрес всех без исключения белорусов, которым не чужд труд, – поздравления.

Конечно, среди пришедших 1 мая в парк Победы есть и те, кто пока себя не нашел по разным причинам. Для них в Беларуси есть еще 80 тысяч рабочих мест. Ну а тем, кто о своей профессии пока только мечтает, всю правду рассказывают уже преуспевшие.

Праздник труда в жизни каждого: как в Минске провели 1 Мая

Юные жители Минска рассказали нам, кем хотят стать в будущем.

Подробнее об этом – в видеоинформации.

Конечно, далеко не все из нас работают теми, кем мечтали в детстве. Но может оно и к лучшему? Ведь главное – найти себя и профессию по душе. Тогда, как говорил классик, никогда не придется работать, дело будет спориться, и результат, который так или иначе влияет на жизни тех, кто рядом, и на судьбу нашей страны, себя ждать не заставит.

Трудолюбие и верность традициям – залог дальнейшего развития Беларуси. Президент поздравил белорусов с Праздником труда

Праздник труда в жизни каждого: как в Минске провели 1 Мая
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Первомай отмечают в Беларуси. День международной солидарности трудящихся вместе с нами празднуют еще 150 стран, сообщили в программе Новости «24...
 
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