|
Корреспондент СТВ научилась оказывать первую помощь при остановке дыхания
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жители белорусской столицы отметили Первомай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник труда в жизни каждого: как в Минске провели 1 Мая
Алена Сырова, СТВ:
Дмитрий Крицкий, фельдшер:
Врач скорой помощи Дмитрий свою профессию уж точно менять не намерен, впрочем, как и большинство из тех, с кем нам сегодня довелось пообщаться.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Жители белорусской столицы отметили Первомай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник труда в жизни каждого: как в Минске провели 1...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)