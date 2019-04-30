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Корреспондент СТВ научилась оказывать первую помощь при остановке дыхания

01.05.2019 20:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жители белорусской столицы отметили Первомай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник труда в жизни каждого: как в Минске провели 1 Мая

Корреспондент СТВ научилась оказывать первую помощь при остановке дыхания

Алена Сырова, СТВ:
Спасатели, железнодорожники, геодезисты, учителя – кого только не встретишь в парке Победы. Конечно, у большинства из них – законный выходной. Но все же некоторые на боевом дежурстве и даже дают возможность каждому из нас приобщиться к своей профессии.

Корреспондент СТВ научилась оказывать первую помощь при остановке дыхания

Дмитрий Крицкий, фельдшер:
В этой работе можно быть, только если ее сильно любишь.

Врач скорой помощи Дмитрий свою профессию уж точно менять не намерен, впрочем, как и большинство из тех, с кем нам сегодня довелось пообщаться.

Подробнее – в видеоинформации.

Корреспондент СТВ научилась оказывать первую помощь при остановке дыхания

Корреспондент СТВ научилась оказывать первую помощь при остановке дыхания
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Жители белорусской столицы отметили Первомай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник труда в жизни каждого: как в Минске провели 1...
 
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