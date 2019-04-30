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Всё, как у взрослых. Детская железная дорога открыла сезон. Репортаж СТВ о юных железнодорожниках и их пассажирах

01.05.2019 19:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Детская железная дорога открыла сезон. 1 мая первый состав отправился со станции «Заслоново», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рейсы, по традиции, обслуживают юные железнодорожники.

Среди них и машинист, и проводники, и контролеры. Маршрут – почти 4 километра: через станции «Пионерскую» и «Сосновый Бор». Насладиться поездкой уже успели сотни минчан.

С подробностями корреспондент Дмитрий Боярович.

Всё, как у взрослых. Детская железная дорога открыла сезон. Репортаж СТВ о юных железнодорожниках и их пассажирах

Всё, как у взрослых. Детская железная дорога открыла сезон. Репортаж СТВ о юных железнодорожниках и их пассажирах

Добро пожаловать на «Столичный экспресс»!

Эти слова на станции «Заслоново» звучат в 64-й раз. Детская железная дорога открыла новый сезон. В новой для себя роли – настоящего машиниста – и Даниил. 15-летний парень управляет многотонным составом.

Всё, как у взрослых. Детская железная дорога открыла сезон. Репортаж СТВ о юных железнодорожниках и их пассажирах

Даниил Шушкет:
Профессия машиниста – это очень важная и ответственная профессия. Потому что ты управляешь локомотивом, поездом, вес которого может быть больше 100 тонн. За тобой люди, и на тебе очень большая ответственность.

Всё, как у взрослых. Детская железная дорога открыла сезон. Репортаж СТВ о юных железнодорожниках и их пассажирах

Составы обслуживают почти 200 юных железнодорожников. На весь поезд – лишь двое взрослых. В остальном локомотив в руках детей. Детское и оформление вагонов. Это придает путешествию особую атмосферу.

Всё, как у взрослых. Детская железная дорога открыла сезон. Репортаж СТВ о юных железнодорожниках и их пассажирах

Оформление, конечно, детское, детские вагончики. Если мы везем ребенка на большом поезде – это везут взрослые. А здесь везет ребенок нас.

Всё, как у взрослых. Детская железная дорога открыла сезон. Репортаж СТВ о юных железнодорожниках и их пассажирах

Мы катались зимой на детской железной дороге – нам понравилось. Сегодня узнали, что есть возможность прокатиться, и решили проехаться.

За движением следят в центре управления. Он находится на вокзале станции «Заслоново». Эта панель – микропроцессорный централизатор. Здесь видно как на ладони, где поезд. А еще все светофоры и пути следования состава.

Всё, как у взрослых. Детская железная дорога открыла сезон. Репортаж СТВ о юных железнодорожниках и их пассажирах

Всё, как у взрослых. Детская железная дорога открыла сезон. Репортаж СТВ о юных железнодорожниках и их пассажирах

Всё, как у взрослых. Детская железная дорога открыла сезон. Репортаж СТВ о юных железнодорожниках и их пассажирах

Валерий Савич, начальник Детской железной дороги:
Юные железнодорожники, изучив теорию основных железнодорожных профессий, будут использовать на практике эти знания. Будут работать проводниками, машинистами, помощниками машинистов, начальниками поездов, дежурными по станции, операторами дежурных по станции, диспетчерами.

Маршрут – почти 4 километра. В пути поезд делает остановку на станции «Сосновый Бор». В мае для пассажиров будут работать два поезда, летом – один. Как правило, все рейсы, даже в сезон отпусков, пользуются популярностью.

Всё, как у взрослых. Детская железная дорога открыла сезон. Репортаж СТВ о юных железнодорожниках и их пассажирах

Всё, как у взрослых. Детская железная дорога открыла сезон. Репортаж СТВ о юных железнодорожниках и их пассажирах

Дмитрий Боярович, СТВ:
В выходные и праздничные дни маленьких пассажиров будут привозить два состава. Поезда отправляются каждые 20 минут. А 9 Мая здесь, на станции «Заслоново», организуют большой праздничный концерт.

Всё, как у взрослых. Детская железная дорога открыла сезон. Репортаж СТВ о юных железнодорожниках и их пассажирах

Всё, как у взрослых. Детская железная дорога открыла сезон. Репортаж СТВ о юных железнодорожниках и их пассажирах
 
 
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Новости Беларуси. Детская железная дорога открыла сезон. 1 мая первый состав отправился со станции «Заслоново», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рейсы,...
 
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