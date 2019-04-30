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Всё, как у взрослых. Детская железная дорога открыла сезон. Репортаж СТВ о юных железнодорожниках и их пассажирах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Детская железная дорога открыла сезон. 1 мая первый состав отправился со станции «Заслоново», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рейсы, по традиции, обслуживают юные железнодорожники.
Среди них и машинист, и проводники, и контролеры. Маршрут – почти 4 километра: через станции «Пионерскую» и «Сосновый Бор». Насладиться поездкой уже успели сотни минчан.
С подробностями корреспондент Дмитрий Боярович.
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Эти слова на станции «Заслоново» звучат в 64-й раз. Детская железная дорога открыла новый сезон. В новой для себя роли – настоящего машиниста – и Даниил. 15-летний парень управляет многотонным составом.
Даниил Шушкет:
Составы обслуживают почти 200 юных железнодорожников. На весь поезд – лишь двое взрослых. В остальном локомотив в руках детей. Детское и оформление вагонов. Это придает путешествию особую атмосферу.
Оформление, конечно, детское, детские вагончики. Если мы везем ребенка на большом поезде – это везут взрослые. А здесь везет ребенок нас.
За движением следят в центре управления. Он находится на вокзале станции «Заслоново». Эта панель – микропроцессорный централизатор. Здесь видно как на ладони, где поезд. А еще все светофоры и пути следования состава.
Валерий Савич, начальник Детской железной дороги:
Маршрут – почти 4 километра. В пути поезд делает остановку на станции «Сосновый Бор». В мае для пассажиров будут работать два поезда, летом – один. Как правило, все рейсы, даже в сезон отпусков, пользуются популярностью.
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Всё, как у взрослых. Детская железная дорога открыла сезон. Репортаж СТВ о юных железнодорожниках и их пассажирах
Новости Беларуси. Детская железная дорога открыла сезон. 1 мая первый состав отправился со станции «Заслоново», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рейсы,...
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