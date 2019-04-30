Прокуратура обжаловала приговор Корытько — единственного врача, не отправленного в колонию за «дело медиков»

Напомним, медика обвинили во взятке в 2 тысячи долларов. Владимир Ладутько — бизнесмен, который передал медику деньги, утверждает, что это была благодарность: медцентр закупил у их фирмы один аппарат, намечалась покупка второго. Второй тендер, правда, выиграла другая фирма.





Во время судебных прений гособвинитель запросил для Сергея Корытько два с половиной года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. Именно такое наказание и назначил ему суд. Единственное — прокуратура просила конфисковать у врача имущество. Однако суд с этим не согласился.





Сейчас дело Сергея Корытько разбирает Минский городской суд. Поддержать его на заседание пришли близкий друг и зять. Комментировать ситуацию медик отказался. Отметив лишь одно: протест подавал не он, а прокуратура.





Прокуратура не согласилась с тем, что, по решению суда Заводского района, имущество Сергея Корытько не было конфисковано.





— Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного Корытько преступления, [… ], по своей правовой природе являющимся преступлением, совершаемым из корыстных побуждений, — зачитал протест судья, — Назначение обвиняемому дополнительного наказания, в том числе в виде конфискации имущества, в полной мере соответствует цели уголовной ответственности.





Конфисковать у медика просили машину, гараж, а также 3100 долларов и 1200 евро.









Сам Сергей Корытько просил суд оставить приговор прежним. А позже сказал, что примет любое решение суда. Одним своим проступком, отметил медик, он и так перечеркнул много лет работы в медицине и свой вклад в литературу.





— Опозорил себя, семью, учреждение. Лишил себя здоровья, — отметил Сергей Корытько. — Стыдно выходить на улицу. Остается надеяться на милосердие людей, которые меня окружают, и справедливое отношение суда с учетом всех обстоятельств моей жизни и работы.





Выслушав все стороны, Минский городской суд оставил приговор суда Заводского района без изменений.





— А апелляционный протест без удовлетворения, — озвучил судья.





Из зала заседаний Сергей Корытько вышел с улыбкой.





— Справедливость восторжествовала. Мы надеялись, — сказал Сергей Сергеевич. — Волновались, но всегда надеялись. Адвокат нас настраивал, говорил, что все должно быть именно так. Все это законно, без предвзятостей и натяжек.



