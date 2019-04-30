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Карбалевич: Втюрин знает тайны личной жизни Лукашенко

01.05.2019 19:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Поэтому президент выпустит его на свободу под гарантию молчания.



Случай с задержанием и увольнением Андрея Втюрина особенный, считает политолог Валерий Карбалевич.

В колонке на Радыё Свабода политолог пишет об отношении Александра Лукашенко к силовикам.

— Как в любом авторитарном режиме, они — главная опора, самый важный инструмент удержания власти. Глава Беларуси очень дорожит лояльностью силовых структур, поэтому прощает их руководителям многие грехи.

По мнению эксперта, задержание Втюрина — симптом того, что Лукашенко начал сомневаться в политической или личной лояльности руководителей силовых структур.

Карбалевич напоминает о том, что много раз анонсированное совещание по результатам проверки работы этих органов так до сих пор и не проведено.

— Эта история подтверждает то, о чем мы до сих пор знали или только догадывались. А именно: спецслужбы следят друг за другом, а компромат несут Лукашенко. Ведь чтобы задержать заместителя госсекретаря Совета безопасности, надо же было его много «пасти», причем разрешение на слежку мог дать только один человек. То есть высшие чиновники в Беларуси — самые несвободные люди в стране, они не могут говорить то, что думают, даже дома на кухне. Так что не завидуйте им.

Коттедж в элитном поселке Дрозды (сообщалось, что дом Утюрина в Дроздах-2 опечатан) — не гарантия успеха и благополучия. Это золотая клетка. Как говорится, если вы ходите по камере, это еще не значит, что вы не сидите.


Начальник Службы безопасности президента — самое доверенное лицо главы государства. Этому человеку белорусский лидер доверяет свою безопасность, судьбу, жизнь. И если офицер, который семь лет занимал такую должность, попадает в опалу — это тревожный симптом. Лукашенко не доверяет никому. Постоянно жить в таком психологическом состоянии — тяжелое испытание.

...Трудно поверить, что Андрея Втюрина посадят за решетку на много лет по судебному приговору. Ведь с человеком, который владеет такими многочисленными государственными тайнами, в том числе из личной жизни Лукашенко, нельзя поступать, как с обычным взяточником. Он очень много знает. Поэтому, думаю, либо дело до суда не дойдет, либо ситуация будет развиваться по схеме, апробированной на Галине Журавковой. То есть суд вынесет приговор, а потом президент помилует заключенного и выпустит на свободу под гарантию его молчания.


 
 
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