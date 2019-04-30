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Медальная атлетика. Каких результатов добились наши спортсмены в апреле?

01.05.2019 20:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Медальная атлетика. Каких результатов добились наши спортсмены в апреле?
Евгений Тихонцов выиграл три золотые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми. © / Фото из открытых источников

ТЯЖЕЛОАТЛЕТЫ

Белорусские спортсмены триумфально выступили на континентальном первенстве по тяжелой атлетике в грузинском Батуми. В общей сумме наша сборная завоевала 19 наград (7 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых). В медальном зачете команда Беларуси заняла второе место, уступив лишь россиянам (9-13-4).

Медальная атлетика. Каких результатов добились наши спортсмены в апреле? Куда делись мировые рекорды в тяжелой атлетике?

Чемпионами Европы стали Геннадий Лаптев, Дарья Наумова и Евгений Тихонцов. Также медали на своем счету имеют Юлия Асаенок, Петр Асаенок, Максим Мудревский, Вадим Лихорад, Вадим Стрельцов и Андрей Арямнов.

ТЕННИСИСТКИ

Центральным турниром месяца для наших теннисисток стал полуфинальный поединок Кубка Федерации против сборной Австралии. В Брисбене наши спортсменки показали высокий уровень игры, однако не смогли совладать в первую очередь с лидером сборной соперников Эшли Барти. В напряженном матче белоруски уступили со счетом 2:3.

Тем не менее, для наших девушек выход в полуфинал в 2019 году – второй по значимости результат на этом турнире. Ранее белоруски выходили в финал в 2017 году, где уступили американкам. В следующий раз белоруски сыграют на корте в рамках Кубка Федерации в феврале 2020 года. Благодаря выходу в полуфинал в этом сезоне наши спортсменки вновь выступят в Мировой группе. Наш соперник и место проведения встречи определятся позже. За трофей в 2019 году поборются австралийки и француженки.

«Ничего, мы еще свое возьмем. Хочу обратиться к болельщикам, чтобы не расстраивались. Белорусская команда молодая, дерзкая, амбициозная. Для нас топовая история началась несколько лет назад, и нет сомнений, что она будет продолжена», – уверена капитан женской сборной Беларуси по теннису Татьяна ПУЧЕК.

Медальная атлетика. Каких результатов добились наши спортсмены в апреле? Белоруски уступили австралийкам в полуфинале теннисного Кубка Федерации

Продолжает завоевывать былые позиции Виктория Азаренко. В мексиканском Монтеррее белоруска впервые с 2016 года вышла в финал одиночного турнира WTA, а на турнире в немецком Штутгарте дошла до четвертьфинала, попутно обыграв действующую победительницу соревнований – четвертую ракетку мира чешку Каролину Плишкову. Неприятный осадок оставляет лишь тот факт, что оба турнира Азаренко закончила досрочно, не имея возможности продолжить матч из-за травм.

ХОККЕИСТЫ

Все внимание хоккейных болельщиков в апреле было приковано к юниорскому Чемпионату мира (U-18). На данный момент это единственная возрастная категория, в которой белорусы играют в элитном дивизионе.

По ходу турнира наши юные хоккеисты сенсационно обыграли действующих чемпионов мира из Финляндии, а также сборную Чехии и вышли в четвертьфинал со второго места в группе. Ранее такого никогда не случалось. Дальше сил не хватило, и за выход в полуфинал наши парни уступили россиянам. Тем не менее, турнир смело можно записать в актив сборной. Кроме того, показанный результат позволит белорусам сыграть в элитном дивизионе и в следующем сезоне.

Медальная атлетика. Каких результатов добились наши спортсмены в апреле?
Вернуться в элиту. Наши хоккеисты выступят на Чемпионате мира в дивизионе I
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КТО ЕЩЕ?

Четыре награды завоевали белорусы на чемпионате Европы по борьбе. В активе нашей команды оказались «серебро» и три «бронзы». Призерами турнира стали Александр Гуштын, Али Шабанов, Ксения Станкевич и Ванесса Колодинская.

Медальная атлетика. Каких результатов добились наши спортсмены в апреле? Белоруска Ванесса Колодинская завоевала «бронзу» ЧЕ по борьбе в Румынии

Отличные результаты показали белорусские экипажи в ралли-рейде в Марокко. Экипаж капотного МАЗа под управлением Сергея Вязовича победил в соревновании, а третьим стал МАЗ Алексея Вишневского. «Всегда приятно побеждать, особенно когда соревнуешься с такими серьезными соперниками. Гонка оказалась очень сложной и интересной. Мы привезем домой не только чемпионский титул, но и богатый опыт, который сможем применить на любом ралли-рейде, в какой бы части света он ни проходил», – рассказал лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей ВЯЗОВИЧ.

В начале апреля триумфально выступили на юниорском Чемпионате мира по фристайлу наши спортсмены. Чемпионкой мира в лыжной акробатике стала Снежана Дребенкова, которая, к слову, выиграла и Кубок Европы. Еще одна белоруска Яна Ярмошевич завоевала «бронзу». У мужчин чемпионом мира стал Вячеслав Тимерцев, который совсем немного баллов выиграл у другого нашего соотечественника Игоря Дребенкова.

Продолжают бить национальные рекорды пловцы. Вслед за Анастасией Шкурдай и Ильей Шимановичем заметный результат показала Алина Змушко. На открытом чемпионате Беларуси по плаванию в Бресте на дистанции 100 м брассом спортсменка побила рекорд 1992 года, который был установлен олимпийской чемпионкой Еленой Рудковской на Играх-1992 в испанской Барселоне (1 мин. 08,00 сек.). Новое достижение – 1 мин. 07,94 сек.

Медальная атлетика. Каких результатов добились наши спортсмены в апреле?
Алина Змушко побила рекорд Беларуси 1992 года в стометровке брассом
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Теги: Брест
 
 
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