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Снова толпы людей. В центре заработала любимая площадка минчан

01.05.2019 21:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня на проспекте Машерова снова заработала любимая площадка минчан — «Песочница». Как прошло открытие, почем продают сеты и как будет работать локация в новом сезоне — в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.





В новом сезоне увеличилось количество фудтраков. Теперь из 16 и помимо уже традиционных вроде Street Food Family, Salty Dog и TokiNY, будут и новички.



Полный список траков выглядит следующим образом:

  • Food Track Black;
  • BulbaFrites;
  • Grill Bus;
  • Yard Burger;
  • Street Food Family;
  • Salty Dog;
  • TokiNY;
  • Trdlo house;
  • Alcreme;
  • «Перспектива.Кофе»;
  • Pasta La Vista;
  • Veggi Bar;
  • Monkey Brothers;
  • Air Cafe;
  • The Taste;
  • Grill Man.







Самый главный вопрос — останется ли цена сетов прежней — получил удовлетворительный ответ. Заказать еду все еще можно по 7 рублей. При этом организаторы сообщают, что раз в полтора месяца будут обновлять меню.



Помимо еды, на площадке будет чем поживиться. Это и музыкальные выступления по выходным, и «Горошек маркет» (с 1 мая по 1 сентября каждые выходные с 13.00 до 22.00), мастер-классы и многое другое.



Время работы: с 1 мая до середины сентября ежедневно с 12.00 до 23.00.

Адрес прежний: ул. Куйбышева, 45.

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Теги: Минск
 
 
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Как прошло открытие, почем продают сеты и как будет работать локация в новом сезоне - в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.
 
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