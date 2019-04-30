Снова толпы людей. В центре заработала любимая площадка минчан

Источник материала: Tut.by

Сегодня на проспекте Машерова снова заработала любимая площадка минчан — «Песочница» . Как прошло открытие, почем продают сеты и как будет работать локация в новом сезоне — в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.

















В новом сезоне увеличилось количество фудтраков. Теперь из 16 и помимо уже традиционных вроде Street Food Family, Salty Dog и TokiNY, будут и новички.









Полный список траков выглядит следующим образом:

Food Track Black;

BulbaFrites;

Grill Bus;

Yard Burger;

Street Food Family;

Salty Dog;

TokiNY;

Trdlo house;

Alcreme;

«Перспектива.Кофе»;

Pasta La Vista;

Veggi Bar;

Monkey Brothers;

Air Cafe;

The Taste;

Grill Man.





























Самый главный вопрос — останется ли цена сетов прежней — получил удовлетворительный ответ. Заказать еду все еще можно по 7 рублей. При этом организаторы сообщают, что раз в полтора месяца будут обновлять меню.









Помимо еды, на площадке будет чем поживиться. Это и музыкальные выступления по выходным, и «Горошек маркет» (с 1 мая по 1 сентября каждые выходные с 13.00 до 22.00), мастер-классы и многое другое.









Время работы: с 1 мая до середины сентября ежедневно с 12.00 до 23.00. Адрес прежний: ул. Куйбышева, 45.

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