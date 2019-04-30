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Снова толпы людей. В центре заработала любимая площадка минчан
Источник материала: Tut.by
Сегодня на проспекте Машерова снова заработала любимая площадка минчан —
В новом сезоне увеличилось количество фудтраков. Теперь из 16 и помимо уже традиционных вроде Street Food Family, Salty Dog и TokiNY, будут и новички.
Полный список траков выглядит следующим образом:
Самый главный вопрос — останется ли цена сетов прежней — получил удовлетворительный ответ. Заказать еду все еще можно по 7 рублей. При этом организаторы сообщают, что раз в полтора месяца будут обновлять меню.
Помимо еды, на площадке будет чем поживиться. Это и музыкальные выступления по выходным, и «Горошек маркет» (с 1 мая по 1 сентября каждые выходные с 13.00 до 22.00), мастер-классы и многое другое.
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