Талибы на встрече с представителем США требуют полного вывода иностранных сил из Афганистана - СМИ

Источник материала: Интерфакс

В Дохе (Катар) прошла встреча спецпредставителя Вашингтона по афганскому урегулированию Залмая Халилзада с заместителем лидера "Талибана" (запрещенное в РФ движение) по политическим вопросам, главой политического офиса талибов в Катаре муллой Абдул Гани Барадаром, сообщили в среду афганские СМИ.

"Состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам мирного решения афганской проблемы. Абдул Гани Барадар отметил, что крайне важно, чтобы два ключевых пункта повестки дня предыдущей встречи: полный вывод иностранных сил из Афганистана и недопущение причинения вреда Афганистану, - были завершены. Это откроет путь для решения других аспектов проблемы, и мы не можем приступить к обсуждению других тем до решения этих вопросов", - цитируют СМИ пресс-секретаря "Талибана" Забихуллу Моджахеда.

"На встрече было подтверждено, что переговоры должны продолжиться, и упомянутые вопросы должны быть широко обсуждены, с тем, чтобы можно было достичь соглашения по всем вопросам, включая вывод иностранных войск", - отмечается в сообщении.

Американская сторона пока не комментировала сегодняшнюю встречу с представителем "Талибана".