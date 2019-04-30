ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Талибы на встрече с представителем США требуют полного вывода иностранных сил из Афганистана - СМИ

01.05.2019 20:31 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

В Дохе (Катар) прошла встреча спецпредставителя Вашингтона по афганскому урегулированию Залмая Халилзада с заместителем лидера "Талибана" (запрещенное в РФ движение) по политическим вопросам, главой политического офиса талибов в Катаре муллой Абдул Гани Барадаром, сообщили в среду афганские СМИ.

"Состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам мирного решения афганской проблемы. Абдул Гани Барадар отметил, что крайне важно, чтобы два ключевых пункта повестки дня предыдущей встречи: полный вывод иностранных сил из Афганистана и недопущение причинения вреда Афганистану, - были завершены. Это откроет путь для решения других аспектов проблемы, и мы не можем приступить к обсуждению других тем до решения этих вопросов", - цитируют СМИ пресс-секретаря "Талибана" Забихуллу Моджахеда.

"На встрече было подтверждено, что переговоры должны продолжиться, и упомянутые вопросы должны быть широко обсуждены, с тем, чтобы можно было достичь соглашения по всем вопросам, включая вывод иностранных войск", - отмечается в сообщении.

Американская сторона пока не комментировала сегодняшнюю встречу с представителем "Талибана".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Дохе (Катар) прошла встреча спецпредставителя Вашингтона по афганскому урегулированию Залмая Халилзада с заместителем лидера "Талибана" (запрещенное в РФ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вратарь португальского "Порту" Икер Касильяс перенес инфаркт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика