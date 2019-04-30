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Продолжение агрессивных шагов США в отношении Венесуэлы чревато тяжелыми последствиями, заявил Лавров в разговоре с Помпео

01.05.2019 20:03 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с американским госсекретарем Майком Помпео назвал вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы и угрозы в адрес руководства страны - грубейшим нарушением международного права, сообщил МИД РФ.

"Указано, что продолжение агрессивных шагов чревато самыми тяжелыми последствиями. Только венесуэльский народ имеет право определять свою судьбу, для чего востребован диалог всех политических сил страны, к которому давно призывает ее правительство. Деструктивное внешнее воздействие, тем более силовое, не имеет ничего общего с демократическим процессом", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

В МИД РФ отметили, что в центре разговора, который состоялся по инициативе американской стороны, находилась ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при явной поддержке США предприняла попытку захвата власти.

 
 
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с американским госсекретарем Майком Помпео назвал вмешательство США во внутренние дела...
 
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