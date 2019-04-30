США провели очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Источник материала: Интерфакс

Соединенные Штаты в среду осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Минитмен-3" (Minuteman III), сообщило Командование глобального удара ВВС США.

Ракета была запущена в 12:42 мск (02:42 по тихоокеанскому времени США) из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Невооруженная головная часть ракеты, пролетев 4,2 тыс. миль (6,76 тыс. км), поразила заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

Командование глобального удара ВВС США сообщило, что целью испытаний МБР является подтверждение и проверка эффективности, готовности и точности системы вооружений.

Это уже второе испытание "Минитмен-3" в текущем году. Первое было проведено 6 февраля. В среднем ежегодно проводится четыре таких пуска. В 2018 году были проведены три успешных испытательных пуска МБР "Минитмен-3" - 25 апреля, 14 мая и 8 ноября. Между тем, в июле прошлого года испытание завершилось неудачей. Во время полета ракеты возникли технические проблемы, и на нее был передан сигнал о самоуничтожении.

"Минитмен-3" стоит на вооружении американских ВВС с 1970 года и является единственной МБР наземного базирования на вооружении США. Всего Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, каждая из которых способна до трех ядерных боеголовок. Эти МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках на авиабазах Малмстром (штат Монтана), им. Фрэнсиса Уоррена (штат Вайоминг) и авиабазе Майнот (штат Северная Дакота). Ракеты подвергаются регулярной модернизации. Предполагается, что эта ракета останется на вооружении ВВС США вплоть до 2020 года.