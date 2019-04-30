ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США провели очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

01.05.2019 20:01 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Соединенные Штаты в среду осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Минитмен-3" (Minuteman III), сообщило Командование глобального удара ВВС США.

Ракета была запущена в 12:42 мск (02:42 по тихоокеанскому времени США) из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Невооруженная головная часть ракеты, пролетев 4,2 тыс. миль (6,76 тыс. км), поразила заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

Командование глобального удара ВВС США сообщило, что целью испытаний МБР является подтверждение и проверка эффективности, готовности и точности системы вооружений.

Это уже второе испытание "Минитмен-3" в текущем году. Первое было проведено 6 февраля. В среднем ежегодно проводится четыре таких пуска. В 2018 году были проведены три успешных испытательных пуска МБР "Минитмен-3" - 25 апреля, 14 мая и 8 ноября. Между тем, в июле прошлого года испытание завершилось неудачей. Во время полета ракеты возникли технические проблемы, и на нее был передан сигнал о самоуничтожении.

"Минитмен-3" стоит на вооружении американских ВВС с 1970 года и является единственной МБР наземного базирования на вооружении США. Всего Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, каждая из которых способна до трех ядерных боеголовок. Эти МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках на авиабазах Малмстром (штат Монтана), им. Фрэнсиса Уоррена (штат Вайоминг) и авиабазе Майнот (штат Северная Дакота). Ракеты подвергаются регулярной модернизации. Предполагается, что эта ракета останется на вооружении ВВС США вплоть до 2020 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соединенные Штаты в среду осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Минитмен-3" (Minuteman III), сообщило Командование глобального...
 
Новости дня
Новости разные
 
Карбалевич: Втюрин знает тайны личной жизни Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика