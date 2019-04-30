ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возможные санкции США в отношении Кубы способны расшатать устои международных экономических отношений – МИД Беларуси

01.05.2019 19:46 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Беларусь выступает против намерений США ужесточить санкции в отношении Кубы, как и против любых других любых односторонних ограничительных мер вне зависимости от того, кто является их субъектом и объектом, сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Хорошо известно, что Беларусь последовательно и неизменно выступает против любых односторонних ограничительных мер вне зависимости от того, кто является их субъектом и объектом", - прокомментировал А.Глаз заявление президента США Дональда Трампа о готовности ввести мощные дополнительные санкции против Кубы, прозвучавшее в среду.

"Мы убеждены, что односторонние санкции никогда ни к чему хорошему не ведут. Наоборот, они зачастую серьезно усугубляют ситуацию, заводят межгосударственные отношения в тупик. Любые искусственные ограничительные меры в рамках глобального мира в той или иной степени затрагивают интересы и третьих стран", - подчеркнул представитель ведомства.

А.Глаз подчеркнул, что намерения американской стороны уже вызвали критическую реакцию ряда государств, среди которых присутствуют и основные торговые партнеры США.

"В этой позиции мы далеко не одиноки. Напомню, что абсолютное большинство стран – членов ООН последовательно выступают против мер экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы, а в данном конкретном случае также осуждают введение новых односторонних принудительных мер против этой страны", - сообщил он.

По мнению белорусского МИД, возможные новые санкции, помимо того, что никак не улучшат жизнь кубинского народа, приведут к новым межгосударственным спорам, еще больше расшатывая устои международной торговли и международных экономических отношений.

"Насколько мы понимаем, новые ограничительные меры США в отношении Кубы еще не введены, и мы будем искренне рады, если этого не произойдет", - резюмировал А.Глаз.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь выступает против намерений США ужесточить санкции в отношении Кубы, как и против любых других любых односторонних ограничительных мер вне зависимости от...
 
Новости дня
Новости разные
 
У экс-капитана сборной Испании случился инфаркт во время тренировки, он перенес операцию на сердце
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика