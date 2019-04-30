Возможные санкции США в отношении Кубы способны расшатать устои международных экономических отношений – МИД Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Беларусь выступает против намерений США ужесточить санкции в отношении Кубы, как и против любых других любых односторонних ограничительных мер вне зависимости от того, кто является их субъектом и объектом, сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Хорошо известно, что Беларусь последовательно и неизменно выступает против любых односторонних ограничительных мер вне зависимости от того, кто является их субъектом и объектом", - прокомментировал А.Глаз заявление президента США Дональда Трампа о готовности ввести мощные дополнительные санкции против Кубы, прозвучавшее в среду.

"Мы убеждены, что односторонние санкции никогда ни к чему хорошему не ведут. Наоборот, они зачастую серьезно усугубляют ситуацию, заводят межгосударственные отношения в тупик. Любые искусственные ограничительные меры в рамках глобального мира в той или иной степени затрагивают интересы и третьих стран", - подчеркнул представитель ведомства.

А.Глаз подчеркнул, что намерения американской стороны уже вызвали критическую реакцию ряда государств, среди которых присутствуют и основные торговые партнеры США.

"В этой позиции мы далеко не одиноки. Напомню, что абсолютное большинство стран – членов ООН последовательно выступают против мер экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы, а в данном конкретном случае также осуждают введение новых односторонних принудительных мер против этой страны", - сообщил он.

По мнению белорусского МИД, возможные новые санкции, помимо того, что никак не улучшат жизнь кубинского народа, приведут к новым межгосударственным спорам, еще больше расшатывая устои международной торговли и международных экономических отношений.

"Насколько мы понимаем, новые ограничительные меры США в отношении Кубы еще не введены, и мы будем искренне рады, если этого не произойдет", - резюмировал А.Глаз.