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«Почему чтобы получить талон к врачу, надо ночевать под поликлиникой?»

01.05.2019 21:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Почему чтобы получить талон к врачу, надо ночевать под поликлиникой?»
АиФ

Речица и Речицкий район практически остались без врачей. Половина из них ушли в коммерческие структуры. Теперь получить медицинскую помощь невозможно, особенно у врачей узкой специализации, например, у окулиста.

«Почему чтобы получить талон к врачу, надо ночевать под поликлиникой?» Сложности взаимопонимания. Как достичь согласия пациентам и врачам?

Мне 81 год. У меня обнаружили катаракту обоих глаз. Хотела записаться на прием к офтальмологу, но все даты были расписаны на месяц вперед. Пыталась получить талон к врачу ранним утром. В 7 часов утра я была в поликлинике. Когда подошла к окну регистратуры, талонов уже не было. Пришлось идти в частную клинику.

Хотела сделать УЗИ сердца – надо было ждать очереди полгода. Пришлось снова обращаться в частную клинику. За месяц у меня ушло 70 руб. на лекарства и 40 руб. – на обследования. А надо еще питаться, платить за квартиру…

Люди говорят: чтобы получить талон, надо ночевать под поликлиникой. Похоже, скоро нас полностью переведут на платную медицину. Но ведь нам все время твердят, что Беларусь – социально-ориентированное государство. А правда ли это?..

В.Л., Речица

 
 
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АиФ Речица и Речицкий район практически остались без врачей. Половина из них ушли в коммерческие структуры. Теперь...
 
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