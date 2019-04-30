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«Высочайшая акустическая атмосфера». Акция «Свободное пианино» открыла музыкальный сезон на Минском море
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Один из пляжей Минского моря превратили в концертный зал. 1 мая здесь установили «Свободное пианино». Точнее, сразу два инструмента – акустический и цифровой.
Развлекали публику профессиональные артисты, но сыграть мог любой желающий. Классика, поп, рок или импровизация – выбор ничем не ограничен. Главное – от души и с вдохновением.
Александр Поляков, пианист, преподаватель Республиканского музыкального колледжа:
Евгений Денисенко, участник акции «Свободное пианино»:
Сегодняшняя акция открыла сезон. Продемонстрировать музыкальные таланты на минских площадках под открытым небом можно будет до конца лета. «Свободное пианино» будет перемещаться по городу и радовать звуками музыки.
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«Высочайшая акустическая атмосфера». Акция «Свободное пианино» открыла музыкальный сезон на Минском море
Новости Беларуси. Один из пляжей Минского моря превратили в концертный зал. 1 мая здесь установили «Свободное пианино», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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