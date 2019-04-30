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«Праздник меня до слёз тронул». Как жители белорусских регионов отметили День труда – репортаж СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первомай в регионах отметили с не меньшим размахом, чем в белорусской столице: парад профессий, чествования лучших, спортивные состязания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Постарались везде побывать и наши корреспонденты. О ярких эпизодах этого дня – репортаж Ирины Недобоевой.
Утро Первомая в Могилеве началось необычно. Центральные улицы города собрали представители более 100 профессий. 550 человек – работники двух десятков предприятий области.
Людмила Жилина, жительница Могилева:
Ирина Недобоева, СТВ:
Первомай в квадрате сегодня отмечают семейные династии. Только в северном регионе их несколько тысяч. Всю жизнь отдали медицине и науке доктора из этой семьи. «Моду» на профессию 70 лет назад заложил Михаил Сачек с супругой. Дети, внуки и правнуки – все пошли по стопам легендарного профессора.
Михаил Сачек, представитель трудовой династии:
Под аккомпанементы вальса День труда отмечали в Бресте. К молодежному флешмобу присоединились и почтенного возраста горожане.
В такой творческой атмосфере в ряды «Умельцев Брестчины» приняли самых достойных в двух десятках профессий – от врачей и педагогов до специалистов АПК и газовой отрасли.
Ольга Мельник, мастер ПУ «Барановичигаз»:
В Гомеле традиционный атрибут Первомая наравне с разноцветными флагами и шарами – цветущие каштаны. Праздничное настроение подхватили паруса и весла. К 1 Мая приурочили и первую в этом году массовую регату. На старт вышли гребцы и яхтсмены.
Для старшего поколения День труда еще и повод вспомнить о своем детстве, проводить этот праздник вместе с детьми – еще одна городская традиция.
Александр Струк, житель Гомеля:
Елена Ольха, жительница Калинковичей:
А профсоюзы Минщины отпраздновали День труда в Молодечно. Неожиданным сюрпризом стало появление байкеров. Ровно 115 железных коней. Столько же в 2019 году исполняется профсоюзному объединению.
Такой молодежный формат вызвал восторг не только у гостей праздника, но и у ветеранов труда.
Надежда Пшеничник, ветеран труда:
Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:
Творческие коллективы будут развлекать белорусов до самого вечера. Жители всех регионов страны от мала до велика смогут найти развлечение по душе.
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Новости Беларуси. Первомай в регионах отметили с не меньшим размахом, чем в белорусской столице: парад профессий, чествования лучших, спортивные состязания,...
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