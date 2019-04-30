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"Барселона" и "Ливерпуль" назвали составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА

01.05.2019 21:37 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Тренерские штабы испанской "Барселоны" и английского "Ливерпуля" определились со стартовыми составами команд на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

С первых минут в составе "Барселоны" на поле будут присутствовать следующие игроки: Марк-Андре тер Штенген, Жорди Альба, Жерар Пике, Клеман Лангле, Серхи Роберто, Иван Ракитич, Артуро Видаль, Филиппе Коутиньо, Луис Суарес, Лионель Месси.

Стартовый состав "Ливерпуля" выглядит следующим образом: Алисон Бекер, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Фабиньо, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Жоржиньо Вейналдум, Мохамед Салах, Садио Мане.

Матч пройдет в Испании в среду и стартует в 22:00 мск.

Победитель по сумме двух встреч сыграет в финале с победителем в паре "Аякс" (Голландия) - "Тоттенхэм" (Англия) (1:0 после первого матча).

 
 
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Тренерские штабы испанской "Барселоны" и английского "Ливерпуля" определились со стартовыми составами команд на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. С первых...
 
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