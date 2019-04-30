Четверо жителей деревни Дальние Бондари убрали аллею между колхозных полей

Источник материала: Слуцк Город





1 мая в Дальних Бондарях отметили по всем правилам – потрудились на славу. Четверо местных жителей убрали аллею между колхозных полей. Организатором уборки выступил предприниматель Олег Радюк.

«Сегодня день труда, и я подумал, что было бы не плохо убрать нашу аллею. Ведь по ней проезжают не только автомобили. Часто встречаются велосипедисты, повозки и пешие люди», - сказал парень.

Аллея соединяет деревню и частный комплекс. Её протяжённость более 400 м. За полдня добровольцы вывезли два грузовых буса сухих веток и мусора. Транспорт предоставил сам Олег.





Сухие ветки не стали выбрасывать. Их отдали матери-одиночке. Олег говорит, что это хоть какое подспорье для семьи.

«По всей аллее между деревьями есть пустые места. Я хочу посадить там саженцы плодовых деревьев. И будет у нас своя фруктовая аллея. Вот работает человек в поле, захотел отдохнуть, лёг под яблоней или абрикосом- и отдохнул, и витаминку съел. Это же хорошо»,- сказал Олег.

Молодой предприниматель просит помощи у садоводов: если у вас есть лишние или бракованные саженцы, Олег их заберёт для фруктовой аллеи. Тел. 8 025 516 55 77, 8 044 716 16 16.

















Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by