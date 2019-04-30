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Четверо жителей деревни Дальние Бондари убрали аллею между колхозных полей

01.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Четверо жителей деревни Дальние Бондари убрали аллею между колхозных полей

1 мая в Дальних Бондарях отметили по всем правилам – потрудились на славу. Четверо местных жителей убрали аллею между колхозных полей. Организатором уборки выступил предприниматель Олег Радюк.

«Сегодня день труда, и я подумал, что было бы не плохо убрать нашу аллею. Ведь по ней проезжают не только автомобили. Часто встречаются велосипедисты, повозки и пешие люди», - сказал парень.

Аллея соединяет деревню и частный комплекс. Её протяжённость более 400 м. За полдня добровольцы вывезли два грузовых буса сухих веток и мусора. Транспорт предоставил сам Олег.

Четверо жителей деревни Дальние Бондари убрали аллею между колхозных полей

Сухие ветки не стали выбрасывать. Их отдали матери-одиночке. Олег говорит, что это хоть какое подспорье для семьи.

«По всей аллее между деревьями есть пустые места. Я хочу посадить там саженцы плодовых деревьев. И будет у нас своя фруктовая аллея. Вот работает человек в поле, захотел отдохнуть, лёг под яблоней или абрикосом- и отдохнул, и витаминку съел. Это же хорошо»,- сказал Олег.

Молодой предприниматель просит помощи у садоводов: если у вас есть лишние или бракованные саженцы, Олег их заберёт для фруктовой аллеи. Тел. 8 025 516 55 77, 8 044 716 16 16.

Четверо жителей деревни Дальние Бондари убрали аллею между колхозных полей

Четверо жителей деревни Дальние Бондари убрали аллею между колхозных полей

Четверо жителей деревни Дальние Бондари убрали аллею между колхозных полей

Четверо жителей деревни Дальние Бондари убрали аллею между колхозных полей

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
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1 мая в Дальних Бондарях отметили по всем правилам – потрудились на славу. Четверо местных жителей убрали аллею между колхозных полей. Организатором уборки...
 
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