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«Месси сказал, что хочет вернуть этот кубок себе». «Барселона» и «Ливерпуль» играют в полуфинальном матче ЛЧ
Источник материала: СТВ
«Аякс» на пути к финалу Лиги чемпионов! 30 апреля в Лондоне был сыгран первый полуфинальный матч главного клубного футбольного турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Тоттенхэм» принимал амстердамский «Аякс». Голландцы в этом розыгрыше уже преподнесли несколько громких сенсаций, последовательно выбив из турнира «Реал» и «Ювентус», причем в обоих случаях добившись выездных побед в этих противостояниях.
Вот и в дуэли с «Тоттенхэмом» амстердамцы в гостях были сильнее. Единственный гол в этом матче был забит на 15-й минуте, когда отличился полузащитник Ван де Бек. 1:0 – победа «Аякса».
Удастся ли «Тоттенхэму» реабилитироваться за домашнее поражение, узнаем 8 мая, когда пройдет ответный матч.
Маурисио Почеттино, главный тренер ФК «Тоттенхэм»:
Во втором тайме мы наконец стали прессинговать должным образом. Второй тайм дает нам надежду перед ответным поединком.
Эрик Тен Хаг, главный тренер ФК «Аякс»:
Во втором тайме значительно меньше владели мячом. Но что меня порадовало, ребята бились изо всех сил.
1 мая во втором полуфинале отношения будут выяснять «Барселона» и «Ливерпуль». Матч с приставкой «супер». А кто-то называет этот поединок «скрытым финалом». Оба коллектива отлично выступают на внутренней арене: «Ливерпуль» все еще ведет с «Манчестер Сити» борьбу за первое место в премьер-лиге, а «Барселона» в минувший уик-энд уже оформила победу в чемпионате Испании.
Эрнесто Вальверде, главный тренер ФК «Барселона»:
«Ливерпуль» действительно очень неудобный противник для «Барселоны». Мерсисайдцы в официальных матчах еще никогда не проигрывали сине-гранатовым на «Камп Ноу». Да и в этом сезоне коллектив Юргена Клоппа набрал неплохой ход и всерьез намерен второй год подряд выйти в финал Лиги чемпионов.
Юрген Клопп, главный тренер ФК «Ливерпуль»:
Перед сезоном Месси сказал, что хочет вернуть этот кубок себе. Звучало, будто он мне угрожает. Но мы тоже хотим поиграть в финале.
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«Месси сказал, что хочет вернуть этот кубок себе». «Барселона» и «Ливерпуль» играют в полуфинальном матче ЛЧ
«Аякс» на пути к финалу Лиги чемпионов! 30 апреля в Лондоне был сыгран первый полуфинальный матч главного клубного футбольного турнира, сообщили в программе...
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