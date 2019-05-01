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«Осталось раздеться, походить голым и начать одеваться». Репортаж с концерта Солодухи на «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Минске состоялось концертное открытие стадиона «Динамо». На новой для столицы площадке выступил Александр Солодуха. Напомним, билеты на это выступление
Как это было — в фото и видеорепортаже AFISHA.TUT.BY.
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