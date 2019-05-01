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«Осталось раздеться, походить голым и начать одеваться». Репортаж с концерта Солодухи на «Динамо»

01.05.2019 21:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске состоялось концертное открытие стадиона «Динамо». На новой для столицы площадке выступил Александр Солодуха. Напомним, билеты на это выступление стоили всего 2 рубля и разлетелись полностью всего за две недели. Когда Солодуха запустил продажу билетов, стало понятно, что речь идет не о закрытии стадиона вместимостью 50 тысяч человек целиком. Продавались лишь центральная трибуна, ориентировочное количество мест — около 7−8 тысяч.

Как это было — в фото и видеорепортаже AFISHA.TUT.BY.

















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Теги: Минск
 
 
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