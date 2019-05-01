Криминальная неделя. Оперативка за период с 8 по 14 апреля

Источник материала: Полымя

С 8 по 14 апреля возбуждено 3 уголовных дела по линии уголовного розыска, к административной ответственности привлечено 80 правонарушителей, из них по линии ГАИ – 45.





Первое уголовное дело, возбужденное 9 апреля по статье 186 УК РБ («Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества») звучит крайне пугающе. 11 марта нетрезвый 42-летний житель д. Бурдевичи в ходе ссоры угрожал топором 48-летнему местному жителю.

Как бы правоохранители района не призывали владельцев дачных домов обезопасить своё имущество, воры продолжают совершать кражи из нежилых домов, оставленных по наследству. Так, 14 апреля возбуждено уголовное дело по ст. 205 ч. 1 УК РБ («Кража») в отношении неизвестного, который, сорвав замок с гаража во дворе дачного дома в д. Волца Малюшичского сельсовета, украл бензопилу и 10 л дизельного топлива на сумму 270 рублей.

Водителям известно, что дорога таит в себе множество опасностей. Роковая случайность может привести к трагическим последствиям. Именно это произошло утром 13 апреля вблизи д. Полоная, когда в лобовое стекло автомашины РУП «Белпочта» попала самопроизвольно открепившаяся металлическая накладка-колпак с заднего колеса полуприцепа «МАЗ» в сцепке с автомобилем «МАЗ» под управлением 28-летнего жителя агр. Луки. В результате дорожно-транспортного происшествия почтальону РУП «Белпочта» причинены телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 ч. 2 УК РБ («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств»).

В ходе проведения специального комплекса мероприятий «Нелегал» сотрудниками группы по гражданству и миграции Кореличского РОВД был выявлен ряд нарушений в законодательстве о гражданстве. К примеру, гражданин Российской Федерации, зарегистрированный в г.п. Мир, проживает в городском посёлке по недействительному виду на жительство. Двое граждан Российской Федерации проживают в д. Малые Жуховичи без регистрации.

По материалам

Кореличского РОВД и Кореличского РОСК