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Лучшая российская легкоатлетка рассказала о своих заработках

01.05.2019 21:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала о своих доходах. Ее слова приводит «Большой спорт».

«От спонсора все зависит. Это не футбол, где подписываешь контракт и потом можешь сидеть на скамейке запасных. Вместе со всем может набежать 250 тысяч в месяц, это не так много», — заявила она. Ласицкене подчеркнула, что ее заработок формируется из зарплаты и призовых.

Россиянка выступает в соревнованиях как за Московскую область, так и за Кабардино-Балкарию. Кроме того, легкоатлетка отдает часть заработанных средств на зарплаты менеджеру и тренеру.

Ласицкене — двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы. Легкоатлетка по два раза становилась победительницей чемпионатов Европы и мира в помещениях. Также она трижды становилась чемпионкой командного чемпионата Европы.
 
 
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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала о своих доходах. Ее слова приводит «Большой спорт».
 
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