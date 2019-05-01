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Российские СМИ: Втюрин задержан за деятельность в интересах ФСБ

01.05.2019 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси и бывший шеф личной охраны Лукашенко Андрей Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах.

Российские СМИ: Втюрин задержан за деятельность в интересах ФСБ
По его словам, Втюрин регулярно передавал данным организациям некую информацию. «Он не шпион в обычном смысле, его связи достались ему в наследство из прошлого», — сказал собеседник агентства, пояснив, что у Втюрина из-за учебы в России осталось много связей и друзей в спецслужбах этой страны.

«В ситуации, когда налицо большой конфликт между Москвой и Минском, подобное поведение для человека из ближайшего окружения [президента Белоруссии Александра] Лукашенко — недопустимо», — добавил источник.

Другой источник рассказал «Росбалту», что Втюрин в течение последних 25 лет входил в ближайший круг общения Лукашенко и был вхож в семью белорусского лидера. «Вплоть до того, что младший сын президента, Коля, буквально рос на руках у папиного охранника», — отметил собеседник издания. Он также усомнился в том, что такое высокопоставленное лицо действительно могли начать преследовать из-за взятки в размере 150 тысяч долларов, поскольку, по его словам, в кругах такого уровня расчеты подобными суммами являются нормой.


1 мая официальный Минск обнародовал указ Лукашенко от 24 апреля, которым президент Белоруссии освободил Втюрина от должности замгоссекретаря Совбеза республики за «совершение поступков, дискредитирующих звание военнослужащего». По неофициальной информации – за взятку в 150 тысяч долларов.

КГБ и Совбез Беларуси упорно молчат, ничего не комментируют, чем только подогревают рождение все новых версий столь громкого и столь скандального задержания. 

 
Теги: Минск
 
 
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