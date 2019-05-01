Российские СМИ: Втюрин задержан за деятельность в интересах ФСБ

По его словам, Втюрин регулярно передавал данным организациям некую информацию. «Он не шпион в обычном смысле, его связи достались ему в наследство из прошлого», — сказал собеседник агентства, пояснив, что у Втюрина из-за учебы в России осталось много связей и друзей в спецслужбах этой страны.





«В ситуации, когда налицо большой конфликт между Москвой и Минском, подобное поведение для человека из ближайшего окружения [президента Белоруссии Александра] Лукашенко — недопустимо», — добавил источник.





Другой источник рассказал «Росбалту», что Втюрин в течение последних 25 лет входил в ближайший круг общения Лукашенко и был вхож в семью белорусского лидера. «Вплоть до того, что младший сын президента, Коля, буквально рос на руках у папиного охранника», — отметил собеседник издания. Он также усомнился в том, что такое высокопоставленное лицо действительно могли начать преследовать из-за взятки в размере 150 тысяч долларов, поскольку, по его словам, в кругах такого уровня расчеты подобными суммами являются нормой.









1 мая официальный Минск обнародовал указ Лукашенко от 24 апреля, которым президент Белоруссии освободил Втюрина от должности замгоссекретаря Совбеза республики за «совершение поступков, дискредитирующих звание военнослужащего». По неофициальной информации – за взятку в 150 тысяч долларов.





КГБ и Совбез Беларуси упорно молчат, ничего не комментируют, чем только подогревают рождение все новых версий столь громкого и столь скандального задержания.