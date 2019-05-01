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Мэй отстранила от должности министра обороны Британии Гэвина Уильямсона

01.05.2019 22:13 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Премьер-министр Британии Тереза Мэй в среду отправила в отставку министра обороны страны Гэвина Уильямсона, говорится в заявлении премьера, распространенном Даунинг-стрит.

"С глубоким сожалением я пришла к пониманию, что потеряла полное доверие к вам как к министру обороны и как к члену моего кабинета министров, поэтому я прошу вас покинуть правительство", - говорится в письме Т.Мэй, направленном Г.Уильямсону.

К такому решению она пришла по итогам внутреннего расследования в Совете национальной безопасности, которое было проведено в связи с несанкционированным раскрытием информации для СМИ по итогам заседания совета на прошлой неделе. На встрече совета было принято решение о том, что Лондон разрешит китайской компании Huawei помочь Британии с разработкой сети 5G.

По итогам расследования выяснилось, что именно Г.Уильямсон несет ответственность за утечку информации, отмечается в письме.

"Для меня является чрезвычайно важным обладать полным доверием к членам моего кабинета и к членам Совета национальной безопасности", - отмечается в письме премьера.

Т.Мэй подчеркнула, что сложившаяся ситуация потребовала от нее серьезной реакции, однако вместе с тем выразила благодарность Г.Уильямсону за его работу на это посту.

Г.Уильямсон был назначен на эту должность в 2017 году.

Новым министром обороны Британии назначена Пенни Мордонт, которая в 2017 году заняла позицию министра международного развития. При экс-премьере Британии Дэвиде Кэмероне она занимала пост младшего министра Вооружённых сил Великобритании. Также ранее в кабинете Т.Мэй она работала младшим министром по делам лиц с ограниченными возможностями в министерстве труда и пенсий.

 
 
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Премьер-министр Британии Тереза Мэй в среду отправила в отставку министра обороны страны Гэвина Уильямсона, говорится в заявлении премьера, распространенном...
 
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