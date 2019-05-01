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Опубликован рейтинг самых красивых банкнот мира. Какие купюры в него попали. Фотогалерея
Источник материала: Tut.by
Премии «Банкнота года» удостоилась канадская 10-долларовая купюра. С одной стороны на ней изображена канадская предпринимательница Виола Десмонд, известная своей борьбой с расовой сегрегацией. С другой — Музей прав человека в Виннипеге. Жюри выбирало из более чем 150 новых банкнот, выпущенных во всем мире в течение 2018 года. Однако новый дизайн, чтобы быть номинированными на премию, имели только 10% из них, заметили в Международном обществе банкнот (IBNS).
10-долларовая банкнота Канады
Это, отметили в IBNS, уже пятая подряд купюра, изготовленная из полимерных материалов, которая завоевала приз «Банкнота года». Ее дизайн жюри посчитало самым красивым в 2018 году
Мексиканские 500 песо
Также в число наиболее красивых купюр, выпущенных во всем мире в 2018 году, попала банкнота Банка Мексики. На ней изображен 49-й президент страны Бенито Хуарес.
Российская 100-рублевая купюра
Также в число банкнот с наиболее красивым дизайном попала новая российская 100-рублевая купюра. На ее лицевой стороне изображен мальчик с футбольным мячом и легендарный вратарь Лев Яшин. Банкнота была выпущена специально к Чемпионату мира по футболу, который в 2018 году прошел в России.
20 боливийских боливиано
На купюре изображен расположенный боливийском департаменте Санта-Крус археологический памятник Фуэрте-де-Самайпата, а также Дженовева Риос (она во время вторжения Чили в Боливию в 1879 году спрятала от чилийских солдат боливийский флаг), Томас Катари (был аймарским правителем в XVIII веке, прославился тем, что был среди руководителей восстания в Верхнем Перу — современная территория Боливии) и Педро Игнасио Муиба (руководитель еще одной этнической группы моксос (moxos) в в XVIII веке).
500 норвежских крон
На купюре — спасательное судно известного норвежского кораблестроителя Колина Арчера.
50 мавританских угий
На банкноте — мечеть Ибн Аббаса в столице страны Нуакшоте, а также — звезда и полумесяц.
100 венесуэльских боливаров
С одной стороны на купюре — венесуэльский военный деятель Эсекиель Самора, а с другой — рыжеватая обезьяна и расположенный между городами Миранда и Гурико национальный парк Гуатопо.
40-долларовая купюра Соломоновых островов
На лицевой стороне банкноты — карта Соломоновых островов, а также человек, который, будто играя на музыкальном инструменте, дует в большую раковину. На оборотной стороне — изображения детей и отдельно стоящего человека на каноэ, рыбы, черепахи, дайвера и кораллового рифа.
50-долларовая банкнота Австралии
С одной стороны на купюре — Дэвид Юнайпон — проповедник, изобретатель, а также писатель и журналист. На другой — Мемориальная больница для женщин короля Эдуарда и австралийский политик Эдит Коуэн.
20-долларовая купюра Багамских островов
На банкноте — башня на Фестивальной площади с видом на гавань Нассау в Нью-Провиденсе.
Китайские 50 юаней
На банкноте — здания штаб-квартиры Народного банка Китая, государственный герб КНР, а также годичные кольца деревьев, представляющие собой развитие пяти серий банкнот юаня.
Армянские 50 тысяч драм
На купюре изображены Григорий Просветитель, его статуя, а также купол Эчмиадзинского собора, древний армянский монастырь Хор Вирап и гора Арарат.
Аргентинские 50 песо
На одной стороне банкноты — Анды, а с другой — два кондора.
200 добр Сан-Томе
На купюре — бабочка рода харакс, карта Сан-Томе и Принсипи и сидящая на ветке принсипская солнечная птица.
1 тысяча гонконгских долларов
На купюре изображены панорамный вид на центральный деловой район Гонконга и статуя льва.
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Премии «Банкнота года» удостоилась канадская 10-долларовая купюра.
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