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Опубликован рейтинг самых красивых банкнот мира. Какие купюры в него попали. Фотогалерея

02.05.2019 00:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премии «Банкнота года» удостоилась канадская 10-долларовая купюра. С одной стороны на ней изображена канадская предпринимательница Виола Десмонд, известная своей борьбой с расовой сегрегацией. С другой — Музей прав человека в Виннипеге. Жюри выбирало из более чем 150 новых банкнот, выпущенных во всем мире в течение 2018 года. Однако новый дизайн, чтобы быть номинированными на премию, имели только 10% из них, заметили в Международном обществе банкнот (IBNS).

Напомним, ранее белорусская купюра в 100 рублей, которую ввели в обращение после деноминации, попала в число номинантов международного конкурса «Банкнота года — 2016».  

10-долларовая банкнота Канады

Это, отметили в IBNS, уже пятая подряд купюра, изготовленная из полимерных материалов, которая завоевала приз «Банкнота года». Ее дизайн жюри посчитало самым красивым в 2018 году


Фото: theibns.org

Мексиканские 500 песо

Также в число наиболее красивых купюр, выпущенных во всем мире в 2018 году, попала банкнота Банка Мексики. На ней изображен ​49-й президент страны ​Бенито Хуарес.


Фото: theibns.org

Российская 100-рублевая купюра

Также в число банкнот с наиболее красивым дизайном попала новая российская 100-рублевая купюра. На ее лицевой стороне изображен мальчик с футбольным мячом и легендарный вратарь Лев Яшин. Банкнота была выпущена специально к Чемпионату мира по футболу, который в 2018 году прошел в России.


Фото: theibns.org

20 боливийских боливиано

На купюре изображен расположенный боливийском департаменте Санта-Крус археологический памятник ​Фуэрте-де-Самайпата, а также Дженовева Риос (она во время вторжения Чили в Боливию в 1879 году спрятала от чилийских солдат боливийский флаг), Томас Катари (был аймарским правителем в XVIII веке, прославился тем, что был среди руководителей восстания в Верхнем Перу — современная территория Боливии) и Педро Игнасио Муиба (руководитель еще одной этнической группы моксос (moxos) в в XVIII веке).


Фото: theibns.org

500 норвежских крон

На купюре — спасательное судно известного норвежского кораблестроителя Колина Арчера.


Фото: theibns.org

50 мавританских угий

На банкноте — мечеть Ибн Аббаса в столице страны Нуакшоте, а также — звезда и полумесяц.


Фото: theibns.org

100 венесуэльских боливаров

С одной стороны на купюре — венесуэльский военный деятель Эсекиель Самора, а с другой — рыжеватая обезьяна и ​расположенный между городами Миранда и Гурико национальный парк Гуатопо.


Фото: theibns.org

40-долларовая купюра Соломоновых островов

На лицевой стороне банкноты — карта Соломоновых островов, а также человек, который, будто играя на музыкальном инструменте, дует в большую раковину. На оборотной стороне — изображения детей и отдельно стоящего человека на каноэ, рыбы, черепахи, дайвера и кораллового рифа.


Фото: theibns.org

50-долларовая банкнота Австралии

С одной стороны на купюре — Дэвид Юнайпон — проповедник, изобретатель, а также писатель и журналист. На другой — Мемориальная больница для женщин короля Эдуарда и австралийский политик ​Эдит Коуэн.


Фото: theibns.org

20-долларовая купюра Багамских островов

На банкноте — башня на Фестивальной площади с видом на гавань Нассау в Нью-Провиденсе.


Фото: theibns.org

Китайские 50 юаней

На банкноте — здания штаб-квартиры Народного банка Китая, государственный герб КНР, а также годичные кольца деревьев, ​представляющие собой развитие пяти серий банкнот юаня.


Фото: theibns.org

Армянские 50 тысяч драм

На купюре изображены Григорий Просветитель, его статуя, а также купол Эчмиадзинского собора, ​древний армянский монастырь ​Хор Вирап и гора Арарат.


Фото: theibns.org

Аргентинские 50 песо

На одной стороне банкноты — Анды, а с другой — два кондора.


Фото: theibns.org

200 добр Сан-Томе

На купюре — бабочка рода​ харакс, карта Сан-Томе и Принсипи и сидящая на ветке принсипская солнечная птица.


Фото: theibns.org

1 тысяча гонконгских долларов

На купюре изображены панорамный вид на центральный деловой район Гонконга и статуя льва.


Фото: theibns.org

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Премии «Банкнота года» удостоилась канадская 10-долларовая купюра.
 
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