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На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей

02.05.2019 — Разное | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
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Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей

Церемония вручения свидетельств о занесении на областную Доску почета прошла сегодня в Гомеле. Заслуженные награды вручены руководителям 45 предприятий, организаций и учреждений и 3 районов региона, передает корреспондент БЕЛТА.

На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей

Награды вручены за наилучшие показатели в социально-экономическом развитии, экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов по итогам работы за 2018 год.

Чествование победителей по традиции приурочено к Празднику труда, отмечаемому 1 мая. На торжественной церемонии председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов подчеркнул, что этот день в современной Беларуси символизирует единение и духовную общность трудящихся, демонстрирует внимание государства к вопросам социальной защиты граждан.

На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей
Руководители мозырского ЗАО "Партнер и К" Галина Бычкова и директор Николай Красюк

 

На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей

Председатель областного объединения отметил, что руководство, профсоюзные организации, трудовые коллективы районов, организаций, предприятий, учреждений, занесенных на Доску почета, продемонстрировали эффективную работу, им свойственны поиск новых подходов, создание достойных условий труда, комфортного внутреннего микроклимата. "Оценивая итоги работы 2018 года и I квартала 2019-го, необходимо отметить, что народно-хозяйственный комплекс Гомельской области сработал уверенно и достойно", - сказал Алексей Неверов. Он также убежден, какие бы важные задачи ни решались в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, главным всегда был и остается человек.

На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей

В минувшем году лучшие результаты работы среди районов продемонстрировали Мозырский и Добрушский, высоких показателей по экономии ресурсов достиг Речицкий район. Дипломы руководителям вручил исполняющий обязанности председателя, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Он акцентировал внимание на том, что у региона большой потенциал для дальнейшего развития, и огромная роль в этом отведена коллективам, которые сегодня занесены на областную Доску почета.

На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей

Наградой как лучшая транспортная организация отмечены ОАО "Гомельтранснефть Дружба", а также филиал "Автобусный парк №6" ОАО "Гомельоблавтотранс". Лучшими промышленными организациями признаны ОАО "Гомельский химический завод", "Туровский молочный комбинат", "Мозырьагропромснаб", "Сатурн-1", "Гомельстройматериалы", "Речицкий метизный завод", "Гомельжелезобетон", "ЗАО "Партнер и К", "Гомельский вагоностроительный завод".

На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей
Руководители ОАО "Гомельстройматериалы", занесенного на Доску Почета

 

На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей
Директор ОАО "Буровая компания "Дельта" Николай Черношей

 

На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей
(слева направо) Исполняющий обязанности председателя, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей и председатель Гомельского городского совета депутатов Николай Ковалевич во время осмотра профсоюзной выставки

 

На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей

 

На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей

 

На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей
Председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов во время поздравления

 

На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей

 

На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей
Во время вручения Свидетельства о занесении на Доску Почета Гомельской области председателю Добрушского райисполкома Ольге Мохоревой
На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей

 

На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей
Во время вручения Свидетельства о занесении на Доску Почета Гомельской области директору ОАО "Туровский молочный комбинат" Ольге Луцко
На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей
Во время вручения Свидетельства о занесении на Доску Почета Гомельской области директору "Совхоз-комбинат "Заря" Олегу Слинько

В числе лучших организаций сельского хозяйства - КСУП "Совхоз-комбинат "Заря", ОАО "Знамя Родины", филиал "Гомельэнерго" "Агрофирма имени Лебедева". За экономию ресурсов отмечены КСУП "Урицкое" и ОАО "Светлогорский агросервис".

Свидетельства о занесении на Доску почета области также вручены победителям практически во всех сферах социально-экономической жизни региона.

Доска почета Гомельской области была установлена на центральной площади города в 2007 году специальным решением облисполкома.

На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей
Во время вручения Свидетельства о занесении на Доску Почета Гомельской области директору ОАО "Урицкое" Андрею Саханкову
На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей

 

На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей

 

На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей

 

На Доску почета Гомельской области занесены 48 победителей
Во время вручения Свидетельства о занесении на Доску Почета Гомельской области руководителям Гомельского дворцово-паркового ансамбля (слева направо) председателю профкома Андрею Сайкову и директору музея Оксане Тороповой заместителем председателя Гомельского облисполкома Андреем Конюшко

 

Фото Сергея Холодилина

 
Теги: Гомель
 
 
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