ФПБ выступает за постепенную и продуманную модернизацию предприятий

Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)





Федерация профсоюзов Беларуси выступает за постепенную и продуманную модернизацию предприятий, заявил журналистам председатель федерации Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы против различных шоковых мер и способов решения экономических проблем, потому что это красиво в теории, а на практике приводит прежде всего к безработице. Этого не должно быть. Мы выступаем за то, что если есть какие-то реформы, какая-то модернизация, чтобы она была продуманной. Главное в этом вопросе: что будет с людьми. Если закрывается предприятие, у человека не будет работы, заработка", - отметил Михаил Орда.

Он отметил, что в стране выстроена четкая система социального партнерства. В ее основе - Генеральное соглашение между белорусским правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов, где заложены ориентиры социально-экономической политики и тот минимум, который должен предоставляться каждому работнику. Это уровень заработной платы, занятость, социальные гарантии.

В действующем Генеральном соглашении заложены обязательства правительства по повышению уровня минимальной заработной платы, повышению зарплаты в бюджетных организациях, установлению пенсий на уровне не менее 40% от средней заработной платы.

При этом, отметил председатель ФПБ, федерация изначально отказалась от конфронтации. "Мы выбрали путь конструктивного диалога с социальными партнерами. Ситуация в мире еще раз подтверждает правильность выбранного нами пути", - сказал он.

В 2018 году профсоюзы выявили и добились исправления более 40 тыс. нарушений законодательства о труде и более 64 тыс. нарушений охраны труда. Восстановили на работе около 100 незаконно уволенных человек. Вернули людям более Br4,2 млн незаконно удержанных или невыплаченных средств.

На протяжении 115 лет приоритет в работе профсоюзов остается один - человек, отметил Михаил Орда. Главные принципы - солидарность, а также справедливость в трудовых отношениях, в распределении доходов, в отношении к человеку труда в целом.

"Мы никогда не стояли в стороне от важнейших экономических и политических событий", - отметил Михаил Орда. Сегодня профсоюзы являются одной из опор гражданского общества.

Михаил Орда. Фото ФПБ

БЕЛТА