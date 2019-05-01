ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФПБ выступает за постепенную и продуманную модернизацию предприятий

02.05.2019 — Разное | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

ФПБ выступает за постепенную и продуманную модернизацию предприятий

Федерация профсоюзов Беларуси выступает за постепенную и продуманную модернизацию предприятий, заявил журналистам председатель федерации Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы против различных шоковых мер и способов решения экономических проблем, потому что это красиво в теории, а на практике приводит прежде всего к безработице. Этого не должно быть. Мы выступаем за то, что если есть какие-то реформы, какая-то модернизация, чтобы она была продуманной. Главное в этом вопросе: что будет с людьми. Если закрывается предприятие, у человека не будет работы, заработка", - отметил Михаил Орда.

Он отметил, что в стране выстроена четкая система социального партнерства. В ее основе - Генеральное соглашение между белорусским правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов, где заложены ориентиры социально-экономической политики и тот минимум, который должен предоставляться каждому работнику. Это уровень заработной платы, занятость, социальные гарантии.

В действующем Генеральном соглашении заложены обязательства правительства по повышению уровня минимальной заработной платы, повышению зарплаты в бюджетных организациях, установлению пенсий на уровне не менее 40% от средней заработной платы.

При этом, отметил председатель ФПБ, федерация изначально отказалась от конфронтации. "Мы выбрали путь конструктивного диалога с социальными партнерами. Ситуация в мире еще раз подтверждает правильность выбранного нами пути", - сказал он.

В 2018 году профсоюзы выявили и добились исправления более 40 тыс. нарушений законодательства о труде и более 64 тыс. нарушений охраны труда. Восстановили на работе около 100 незаконно уволенных человек. Вернули людям более Br4,2 млн незаконно удержанных или невыплаченных средств.

На протяжении 115 лет приоритет в работе профсоюзов остается один - человек, отметил Михаил Орда. Главные принципы - солидарность, а также справедливость в трудовых отношениях, в распределении доходов, в отношении к человеку труда в целом.

"Мы никогда не стояли в стороне от важнейших экономических и политических событий", - отметил Михаил Орда. Сегодня профсоюзы являются одной из опор гражданского общества.

Михаил Орда. Фото ФПБ 

БЕЛТА

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Опубликован рейтинг самых красивых банкнот мира. Какие купюры в него попали. Фотогалерея
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика