Институт брачного договора: как супруги могут защитить свои права

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В начале 2000-ых годов брачный договор в Беларуси не был популярен. Однако по мере развития национального права и повышения правовой культуры населения число лиц, заключающих брачные договоры и тем самым защищающих свои права и интересы в брачных отношениях, стало постепенно увеличиваться.

Пик количества обращений к нотариусам за оформлением таких сделок наблюдался в 2010 году – по данным Минского городского управления юстиции Мингорисполкома тогда только в Минске было заключено 1146 брачных договоров.

Понятие брачного договора

Правила и порядок заключения брачного договора регулируются Кодексом о браке и семье Республики Беларусь от 9 июля 1999 года. Закрепления самого понятия брачного договора в законодательстве нет. На практике брачный договор является добровольным соглашением между супругами, которое заключается для того, чтобы иметь возможность регулировать личные имущественные и неимущественные права и обязанности между мужем и женой в период брака и после его завершения.