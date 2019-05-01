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Знаменитый вратарь Икер Касильяс перенес инфаркт прямо на поле

02.05.2019 07:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Знаменитый испанский голкипер "Порту" Икер Касильяс перенес инфаркт миокарда на базе команды прямо во время тренировки. Об этом сообщает As.



Касильяс сразу был госпитализирован. В настоящее время он в сознании, его жизни ничего не угрожает. Сообщается, что футболисту стало плохо на тренировочном занятии. Он почувствовал острую боль в груди. В текущем сезоне он больше не сыграет.

Касильясу потребовалось небольшое хирургическое вмешательство – катетеризация.

Отметим, что Касильясу, который выступает за "Порту" с 2015 года после перехода из "Реала", 20 мая исполнится 38 лет.

В нынешнем сезоне Икер провел в чемпионате Португалии 31 матч (пропустил 19 мячей). В Лиге чемпионов он принял участие в 10 матчах (15 пропущенных мячей) и помог "Порту" дойти до 1/4 финала.


 
 
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Знаменитый испанский голкипер "Порту" Икер Касильяс перенес инфаркт миокарда на базе команды прямо во время тренировки. Об этом сообщает As.
 
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