Знаменитый вратарь Икер Касильяс перенес инфаркт прямо на поле









Касильяс сразу был госпитализирован. В настоящее время он в сознании, его жизни ничего не угрожает. Сообщается, что футболисту стало плохо на тренировочном занятии. Он почувствовал острую боль в груди. В текущем сезоне он больше не сыграет.





Касильясу потребовалось небольшое хирургическое вмешательство – катетеризация.





Отметим, что Касильясу, который выступает за "Порту" с 2015 года после перехода из "Реала", 20 мая исполнится 38 лет.





В нынешнем сезоне Икер провел в чемпионате Португалии 31 матч (пропустил 19 мячей). В Лиге чемпионов он принял участие в 10 матчах (15 пропущенных мячей) и помог "Порту" дойти до 1/4 финала.



