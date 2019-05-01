Канадские 10 долларов – самая красивая купюра 2018 года









Купюра в 10 канадских долларов признана самой красивой банкнотой в 2018 году по итогам конкурса Международного банкнотного сообщества, International Bank Note Society, IBNS.





На одной из сторон вертикально ориентированной купюры изображена Виола Десмонд, известная своей борьбой с расовой сегрегацией. С другой – Музей прав человека в Виннипеге.