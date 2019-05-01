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Канадские 10 долларов – самая красивая купюра 2018 года

02.05.2019 07:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всего в прошлом году в мире появилось около 150 новых банкнот



Купюра в 10 канадских долларов признана самой красивой банкнотой в 2018 году по итогам конкурса Международного банкнотного сообщества, International Bank Note Society, IBNS.

На одной из сторон вертикально ориентированной купюры изображена Виола Десмонд, известная своей борьбой с расовой сегрегацией. С другой  – Музей прав человека в Виннипеге.

 
 
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Всего в прошлом году в мире появилось около 150 новых банкнот
 
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