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Денис Блищ: «Проезд в минском транспорте мы всегда оплачиваем на 100%»
Источник материала: Tut.by
Минские транспортники периодически говорят, что пассажиры основательно недоплачивают за проезд. Мол, талоны стоят намного дешевле, чем должны. «Вообще это удобная позиция — держать стоимость талона существенно ниже заявленных затрат. Открывается пространство для манипуляций», — считает блогер, знаток транспорта Денис Блищ.
Невероятно, но факт: низкая стоимость проезда в общественном транспорте выгодна всем. Кроме пассажиров.
Я не люблю, когда мне говорят, что минчане компенсируют лишь часть затрат на проезд в общественном транспорте. Нет, я верю бухгалтерии перевозчика и даже готов оставить в стороне размышления об эффективности его менеджмента. Меня смущает, что мне пытаются навязать мысль, будто дотации из городского бюджета — это некие «государственные» деньги, взявшиеся из ниоткуда. Алло, бюджет формируют обычные люди и предприятия, мелкие, крупные, частные и государственные! Все деньги в бюджете народные, поэтому проезд в минском транспорте мы всегда оплачиваем на 100% — транспорт же как-то ездит.
Вообще это удобная позиция — держать стоимость талона существенно ниже заявленных затрат. Открывается пространство для манипуляций.
Возмущаетесь духотой летом и холодом зимой? Ну так себестоимость проезда в несколько раз выше, чего ж вы хотите. Почитай, за чужой счет ездите на работу. И быстрее автобусы ехать не могут, график составлен удобно для нас, а не вас — все равно вы платите нам лишь
Перевозчику вообще хорошо. Всегда есть аргумент для истребования дотаций, да побольше! Нет, продавать талончики через автоматы, мобильные приложения или по отправке SMS нельзя. Да, нужно строить свою сеть киосков рядом с киосками «Белпечати» и к каждому прикреплять по два сотрудника.
Уверен, перевозчику вообще не нужна оплата на 100% напрямую из кошелька пассажира. Пассажир в таком случае может начать требовать чего-то там соблюдать, требовать комфорт, а не покорно есть что дают. К такому жизнь транспортников не готовила! Намного удобнее заявлять некую себестоимость, жить на дотациях и бесконечно лоббировать повышение цены проезда. Не нравится? Ну так вызывай такси, хе-хе.
И городу тоже стопроцентная оплата напрямую от пассажира не нужна. Очевидно, с нашим уровнем зарплат нельзя взять и сделать талончик по два рубля. Значит, необходимы хотя бы адресные дотации для всех, кто передвигается на общественном транспорте. Но ведь куда удобнее кинуть «Минсктрансу» столько, сколько получается, а дальше выплывай как можешь — продлевай жизнь автобусам, зарабатывай на дополнительных услугах, экономь, рискуй.
Крайние мы с вами, пассажиры. Мы не знаем, сколько на самом деле стоит проезд. Мы не знаем финансовых отношений города и перевозчика. Мы ездим на том, что нам дают, и платим столько, сколько скажут, а это неизбежно приводит к стагнации, деградации и невысокому уровню оказания услуг в принципе. Перевозчику не нужно бороться за пассажира, потому что пассажир приносит ему одни неудобства. Перевозчик борется за дотации, и бог его знает, каких усилий ему стоит их выбивать из бюджета.
Городу выгодно дотировать транспорт так, чтобы он хотя бы не умирал, потому что есть и другие статьи расходов. Наступят очередные Европейские игры — страна подкинет деньжат, чтобы не упасть в глазах небожителей-иностранцев, а там что-нибудь придумаем еще.
Нет, пассажира в этой цепочке нет. Мы как-нибудь потерпим. Сколько того лета… и зимы такие теплые стали.
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Блогер и знаток транспорта Денис Блищ делится своим мнением по поводу слов транспортников, что пассажиры основательно недоплачивают за проезд
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