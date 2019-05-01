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Дизайнер советует, как одеться на выпускной. Вы же хотите выглядеть круто?

02.05.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Так-так-так, выпускной уже через месяц! Девчонки, которые прошли это, знают: выбрать платье на одну ночь — целая проблема. Хочешь «не как у всех», а в итоге получается наоборот. Что сделать, чтобы выбрать наряд на главное событие года для выпускников (причем как школы, так и вузов), рассказала Наташа Манчак — дизайнер бренда Manchak Apparel.


Наташа Манчак — дизайнер одежды. Фото: vk.com/natasha.manchak

1. Разведайте обстановку в интернете

— Это первое, что я бы посоветовала сделать, — говорит Наташа. — Обратитесь к самому современному в современном мире!

По словам дизайнера, она бы для себя выбрала «что-то прикольное»: допустим, неон и странную обувь. Причем девушка уверена: то, что неон не идет девушкам со славянской внешностью, это стереотип.

— Понятно, что на темной коже такая одежда будет смотреться ярче из-за контраста. Но это не правило, что со светлой кожей нельзя носить яркие вещи. Неон идет некоторым — не всем, конечно, но все-таки. Здесь просто важен весь образ: начиная от головы, заканчивая фасоном платья и обуви. Та же сумка, например, может сыграть важную роль в образе и помочь гармонично соединить все элементы вместе.


Фото: accessoriesmagazine.com

2. Обратитесь за советом к спецам

Да, это кажется банальщиной. Но дизайнер приводит пример, почему важно понимать, как переносить тренды на себя:

— Может быть, девушка надела платье в том же неоновом цвете, но при этом сделала прическу с венком в свадебном стиле. Я видела: некоторые любят такое совмещать. Получается, прямо скажу, отвратительно и ужасно. Если уж что-то комбинируешь из разных опер, надо все-таки иметь вкус.

Наташа советует: если сомневаетесь, что он у вас есть, обратитесь за советом к кому-то другому. Но это должна быть не мама и не близкая подружка.

— Допустим, если мама достаточно взрослая, то многие современные крутые штуки она может просто не понять. В итоге посоветует надеть какую-нибудь шторину — вот и все, — уверена дизайнер.

Лучше всего найти специалиста своего дела — стилиста — и спросить совета у него.


Фото: burst.shopify.com

3. Задумайтесь о спорт-шике

Шок! Но вообще-то выпускной не подразумевает строжайшего дресс-кода с «бальными» платьями и пышными юбками. Да и от каблуков можно легко отказаться. Дизайнер советует обратить внимание на стиль «спорт-шик».

— Я бы задумалась над какими-то вариантами с кроссовками. Правда, это не всем идет: посмотрите в зеркало, оцените себя. Ответьте на вопрос, в каком стиле вы живете в обычной жизни, что подходит лично вам.

Если все же остановитесь на кроссовках, ближе к утру праздника вы зацените, как круто, что обувь все еще подходит к платью, в отличие от тех, кому пришлось переодеться в «балетки». Ну а про тех, кто не переодевался, и говорить нечего: ноги после ночи в каблуках болят даже в 17 лет.

К тому же отличной альтернативой платью может стать комбинезон: все-таки здорово, если вещь «впишется» в ваш повседневный гардероб после события. А сделать его праздничным помогут аксессуары. Кстати, о них — ниже.


Фото: fashionjackson.com

4. Выберите (правильные) аксессуары

Серьги, колье и прочие украшения могут достойно завершить образ и сделать его куда ярче, чем он мог бы быть.

— Сейчас очень модны массивные украшения. Присмотритесь к крупным висящим серьгам. Можно со стразами: пусть это будет не драгоценность, а бижутерия, но зато сделанная качественно.

Если фасон платья позволяет, можно выбрать и украшение на шею: так вы подчеркнете эту часть тела. Главное — примерить и посмотреть, все ли хорошо сочетается.

— Одного креативного элемента достаточно, — напоминает Наташа. — Если у вас платье интересного кроя, то украшения могут быть уже поспокойнее. То же серебро всегда прекрасно смотрится.


Фото: kaboompics.com

5. Не идите за платьем в масс-маркет

— Вы точно не единственная девочка, которая придет в этот магазин и купит это платье. И вполне вероятно, что на одном вечере будет куча клонов, — подчеркивает дизайнер. — После того как у нас появились популярные бренды масс-маркета, все в основном одеваются там. Но я советую искать в этих магазинах только аксессуары.

Надо рассчитывать рублей на 200, если речь идет о хорошем и качественном платье. Кстати, за такие деньги его реально и сшить. Соответственно, точно быть уникальной.

— Можно обратиться, в принципе, к любому белорусскому дизайнеру за пошивом, а еще есть магазинчики с корейской одеждой, где можно что-то выбрать. Обратите внимание на локальные, небольшие точки — там точно не будет сто копий одного и того же платья. Если совсем нет денег, можно даже договориться с каким-то дизайнером, который близок вам по духу, на большую скидку. Конечно, если вы сделаете крутую, концептуальную фотку в его платье и выложите ее в инстаграм со ссылкой на аккаунт бренда. Но здесь надо постараться: снимок из туалета не подойдет, — смеется дизайнер.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

А еще: помните о сути события

Наташа напоминает: на университетский выпускной можно одеться немножко сексуальнее, чем на школьный. Но все равно оставаться в рамках. А вот получая аттестат о среднем образовании, вообще стоит избегать откровенных нарядов, несмотря на то, что мы уже чувствуем себя очень взрослыми.

— На школьном выпускном есть своя атмосфера подросткового праздника. Университет — это уже взрослая жизнь, а вот в школе ты еще пока на грани. И вот эту грань лучше не переступать — например, грудь не оголять точно.

 
 
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Наташа Манчак подсказывает лайфхаки, которые помогут одеться стильно для главного вечера года у выпускников.
 
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